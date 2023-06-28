GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çalıştığı tatlıcıdaki platonik aşkını öldürüp intihar etti
ABONE OL

Çalıştığı tatlıcıdaki platonik aşkını öldürüp intihar etti

Adana’da bir tatlıcıda çalışan Rıdvan Sebuktekin, aynı iş yerinde çalıştığı platonik aşık olduğu Sultan Erdoğan’ı tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

28.06.2023 - 12:54 | | DHA
Çalıştığı tatlıcıdaki platonik aşkını öldürüp intihar etti

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir tatlıcıda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, tatlıcıda çalışan Sultan Erdoğan (27) ve Rıdvan Sebuktekin (29) iş yerine geldi.

Nişanlı olduğu öğrenilen Sultan Erdoğan’a platonik aşk besleyen Rıdvan Sebuktekin, bir süre sonra yanında getirdiği tabancayla henüz bilinmeyen bir nedenle dehşet saçtı. Tabancayla Erdoğan’ı vuran Sebuktekin, aynı silahla kendine de ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Rıdvan Sebuktekin ve Sultan Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada tatlıcı önüne gelen Sultan Erdoğan’ın yakınları gözyaşları dökerek fenalık geçirdi. 2 gencin cesedi polisin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    GÜNCEL HABERLER

    Bayramda bu illerde yaşayanlara uyarı! İstanbul'a yağmur geliyor, Meteoroloji son dakika duyurdu

    Bayramda bu illerde yaşayanlara uyarı! İstanbul'a yağmur geliyor, Meteoroloji son dakika duyurdu

    ABD’de 20 yıl sonra iki eyalette yerel kaynaklı sıtma vakası tespit edildi

    ABD’de 20 yıl sonra iki eyalette yerel kaynaklı sıtma vakası tespit edildi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır hattında görevli askerlerin bayramını kutladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır hattında görevli askerlerin bayramını kutladı