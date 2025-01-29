Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n yaÅŸÄ± olmaz diyen huzurevi sakinleri Ã¼retime baÅŸladÄ±

'ÇalÄ±ÅŸmanÄ±n yaÅŸÄ± olmaz' diyen huzurevi sakinleri üretime baÅŸladÄ±!
Sinop'ta "Ãœretimin yaÅŸÄ± olmaz" diyerek yola Ã§Ä±kan huzurevi sakinleri, misafiri olduklarÄ± Huzurevi YaÅŸlÄ± BakÄ±m ve Rehabilitasyon Merkezi'nde oluÅŸturulan alanda mantar Ã¼retimi gerÃ§ekleÅŸtiriyor.
YaÅŸlÄ±larÄ±n rehabilitasyon sÃ¼reÃ§lerine katkÄ± sunmak ve boÅŸ zamanlarÄ±nÄ± verimli deÄŸerlendirmelerine olanak saÄŸlamak isteyen merkez yÃ¶netimi, "Ãœretimin yaÅŸÄ± olmaz" temasÄ±yla Mantar YetiÅŸtiriciliÄŸi Projesi'ni hayata geÃ§irdi.
Proje kapsamÄ±nda 80 kiÅŸinin yaÅŸam sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ huzurevindeki bazÄ± sakinlere, Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revlilerince mantar kompostu oluÅŸturulmasÄ± ve bakÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±yla ilgili eÄŸitim verildi.
40 METREKARELÄ°K ALANDA BAÅžLADILAR
Huzurevi sakinlerinin bazÄ±larÄ±, aldÄ±klarÄ± eÄŸitim sayesinde merkezin iÃ§inde bulunan 40 metrekarelik alanda mantar yetiÅŸtirmeye baÅŸladÄ±.
Ä°lk istiridye mantarÄ± hasadÄ±nÄ± da yapan huzurevi sakinleri, yetiÅŸtirdikleri mantarlarÄ± huzurevinin bahÃ§esinde dÃ¼zenledikleri mangal etkinliÄŸinde tÃ¼ketti.
"BÃœYÃœKLERÄ°MÄ°Z, BÄ°R ÅžEY ÃœRETMENÄ°N MUTLULUÄžUNU YAÅžADI"
Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Zeki YÄ±ldÄ±rÄ±m, AA muhabirine, projenin "Ãœretimin yaÅŸÄ± olmaz" dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Huzurevinde misafir ettikleri kiÅŸilerin, yaÅŸlarÄ± ne olursa olsun mutlaka bir ÅŸeyler Ã¼retebileceÄŸine inandÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, o nedenle merkez yÃ¶netiminin yaÅŸlÄ±lara yÃ¶nelik bu tÃ¼r projeler hayata geÃ§irmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
Merkezde kalan yaÅŸlÄ± vatandaÅŸlarÄ±n hayat enerjilerine en gÃ¼zel katkÄ±nÄ±n onlara yeni uÄŸraÅŸlar kazandÄ±rmak olduÄŸuna dikkati Ã§eken YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Huzurevimizin fiziki imkanlarÄ± mantar yetiÅŸtirmeye mÃ¼saitti. BÃ¼yÃ¼klerimizi Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n desteÄŸiyle mantar kompostu hazÄ±rlamayla ilgili bir eÄŸitimden geÃ§irdik. Bu kompostlarÄ±n hepsinin bÃ¼yÃ¼klerimizle hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±k. Sonra da projeyi hayata geÃ§irdik. Tabii projenin hayata geÃ§irilmesinde en Ã¶nemli ÅŸey hasat yapmaktÄ±. Hasat yapma aÅŸamasÄ±na gelindiÄŸinde bÃ¼yÃ¼klerimizin bir ÅŸey Ã¼retme duygusunu yaÅŸamasÄ± hepimizi son derece mutlu etti." dedi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, mantarlarÄ±n tÃ¼m yetiÅŸtirme sÃ¼recinde yaÅŸlÄ±larÄ±n bÃ¼yÃ¼k heyecan duyarak bir ÅŸey Ã¼retmenin mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"BÃ¼yÃ¼klerimizle burada kompostlarÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± ve sonraki aÅŸamalarda odanÄ±n nemlendirilmesi, mantarÄ±n kÃ¶k salmasÄ±, bÃ¼yÃ¼mesi, bÃ¼tÃ¼n heyecanlarÄ± birlikte yaÅŸadÄ±k. Zaman zaman ben de geldim. BÃ¼yÃ¼klerimiz, bir ÅŸey Ã¼retmenin mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±."Â
Her hasatta 50-60 kilogram civarÄ±nda mantar elde etmeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, hasat sezonunun sonunda bu rakamÄ±n toplam 500 kilograma ulaÅŸmasÄ±nÄ± beklediklerini kaydetti.
"DOÄžANIN Ã–ZLEMÄ°NÄ° BURADA HEP BÄ°RLÄ°KTE YAÅžADIK"
Huzurevi sakini 64 yaÅŸÄ±ndaki Mustafa AvcÄ± ise yÃ¶netimin kendilerine bÃ¶yle bir Ã¶neriyle geldiÄŸini, kendilerinin de bunu kabul ettiklerini dile getirdi.
GÃ¶rdÃ¼kleri bir aylÄ±k eÄŸitimin ardÄ±ndan yetiÅŸtiriciliÄŸe baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan AvcÄ±, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"EÄŸitimde mantar kompostu nasÄ±l hazÄ±rlanÄ±yor, nemlendirme nasÄ±l yapÄ±lÄ±yor, bunlar bize Ã¶ÄŸretildi. Tabii 4-5 karÄ±ÅŸÄ±mla bunlarÄ± bodrumda yetiÅŸtirdik. Bir ay iÃ§erisinde bu duruma getirdik. Åžimdi de hasadÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mantarlarÄ± Ä±zgarada piÅŸirerek yedik. BÃ¶ylelikle o doÄŸanÄ±n Ã¶zlemini burada hep birlikte yaÅŸadÄ±k, Ã§Ä±kardÄ±k."