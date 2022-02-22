Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (KOM) ekipleri, tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yapanlarÄ±nÂ yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â Ã–.K.'nin elinde Ã§ok sayÄ±daÂ tarihi eser bulunduÄŸu bilgisini alan polis, Talas ve Melikgazi ilÃ§elerindeki 3 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen Ã–.K. ve K.D. yakalandÄ±. Evlerde yapÄ±lan aramalarda; buzdolabÄ±nÄ±n iÃ§ine gizlenen ve Roma ileÂ Bizans dÃ¶nemlerineÂ ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen, 1 milyon liraÂ deÄŸerindeÂ 688Â sikke ile 1 suikast silahÄ± ele geÃ§irildi. ÅžÃ¼pheliler, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. El koyulan tarihi eserler iseÂ yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne teslim edilecek.