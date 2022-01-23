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Buz Adam eksi 2 derecede denize girdi, kar banyosu yaptı

Zonguldak’ta "Buz Adam" lakaplı Atanur Öner, eksi 2 derecede denize girip, kar banyosu yaptı.

23.01.2022 - 16:26 | | İHA
Buz Adam eksi 2 derecede denize girdi, kar banyosu yaptı

Kozlu ilçesinde yaşayan "Buz Adam" lakaplı eski boksör Atanur Öner, eksi 2 derecede denize girdi, kar banyosu yaptı. Soğuk ve karlı havaya aldırmayan eski boksör, denize girerek soğuk havaya meydan okudu. Denizde bir süre yüzen Öner, deniz sonrası kar banyosu yaptı.

Sadece kışın denize girdiğini ifade eden Atanur Öner, "Ben eski boksörüm. 20 yıldan bu zamana her kış mevsiminde denize girerim. Benim hayatım deniz, spor, kar banyosu. Bu lakabı bana çevrem taktı.

Buz Adam eksi 2 derecede denize girdi, kar banyosu yaptı


Üşümediğim için taktılar bana. Valla bilmiyorum üşümüyorum, yıllardır böyle devam ediyorum. Sadece yılda bir defa ağustos ayında hasta oluyorum, o da yılın en sıcak ayı diye herhalde. Onun haricinde hasta olmuyorum. Soğuğu tavsiye ediyorum, zarar geldiğine inanmıyorum. Sadece soğuk su içmem, ayaklarımı üşütmem" şeklinde konuştu.

Buz Adam eksi 2 derecede denize girdi, kar banyosu yaptı

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