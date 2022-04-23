Büyükşen çifti cinayetinde 1 tutuklama daha

Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, memur emeklisi Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evdeki çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, çiftin cansız bedenlerini buldu. O dönem güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalarda, cinayet şüphelilerine ulaşılamadı.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmazın başkanlığında cinayet dosyası, 2020 yılı Kasım ayında yeniden ele alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz 2021'de düzenlenen operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen, eşi Betül Büyükşen, Betül Büyükşen'in babası Muammer Büyükdoğrucan, kardeşi Yılmaz Büyükdoğrucan ve kuzeni Mehmet Ali Dayanır ile Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de inceleme altına alındı. Sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafedeki komşularının oğlu Hüseyin K.'nın eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

ADRESLERİ KARIŞTIRMIŞLAR

Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nın ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle aileye zarar vermek istediğini, durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nın evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp, Hüseyin K.'nın ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından tutuklandı.

GÖZALTINA ALINAN ÇOBANA TAHLİYE

Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir'in o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya'dan ayrılarak Ankara'ya giden Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek'i de gözaltına aldı. Konya'ya getirilen Uzbek, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uzbek, basın mensuplarının 'Siz mi öldürdünüz?' sorusuna "Yanlış ağabey, Allah korusun" diyerek cevap verdi. Uzbek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma sürerken, Uzbek 22 Ekim 2021'de adli kontrolle tahliye edildi.

Tutuklulardan Mustafa Okşen de 17 Ağustos 2021'de cezaevinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi. 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu bulunan Zekeriya Okşen de tutukluluk süresine itiraz sonucu nöbetçi sulh ceza hakimliğince 4 Şubat'ta tahliye edildi. Diğer şüpheliler Abdullah Başdemir ve Esra Taş'ın tutukluk hallerinin devam ettiği belirtildi.

7 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Abdullah Başdemir'in yaşadığı Çumra ilçesinde cinayetle bağlantısı olduğu düşünülen 5 şüpheli, 3 Nisan'da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Mart'ta 7 kişiyi daha gözaltına aldı, bu kişilerin de hepsi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Son olarak soruşturma kapsamında 7 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden E.Ç., cinayetle bağlantısı olduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Büyükşen cinayeti olayında tutuklu sayısı böylelikle 3e yükseldi.