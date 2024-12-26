Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone, Hindistan ve Kuveyt büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.
26.12.2024 - 17:13 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi ve Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz Al- Adwani'yi kabul etti.
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sırasıyla güven mektuplarını sunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.