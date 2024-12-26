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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone, Hindistan ve Kuveyt büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

26.12.2024 - 17:13 |
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi ve Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz Al- Adwani'yi kabul etti.

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sırasıyla güven mektuplarını sunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

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