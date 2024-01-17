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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya, Venezuela ve Kanada büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

17.01.2024 - 16:42 |
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, sırasıyla Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ve Kanada Büyükelçisi Kevin Hamil'i kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

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