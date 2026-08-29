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Büyükçekmece'de korkunç kaza: Servis otobüsü devrildi, 18 yaralı

29.08.2026 - 09:22Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Büyükçekmece'de korkunç kaza: Servis otobüsü devrildi, 18 yaralı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde D-100 karayolunda servis otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

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Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında Büyükçekmece Güzelce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havalimanı personelini taşıyan 34 LAV 526 plakalı servis otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Büyükçekmecede korkunç kaza: Servis otobüsü devrildi, 18 yaralı

Otobüs, devrildikten sonra yan yola çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 18 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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