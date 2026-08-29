Evler her an çökebilir: Bayburt'ta vatandaşlar acil çözüm bekliyor!

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Suzan Koçyiğit’in kayınvalidesi Nevra Koçyiğit ise kendi evinde de çatlaklar oluştuğunu, ancak en ciddi sorunun oğlu Bayram Koçyiğit’in evinde yaşandığını söyledi. Yaklaşık bir yıldır oğlunun evinden su çıktığını belirten Koçyiğit, belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalara rağmen sorunun devam ettiğini ifade etti.



Yolun kazılmasıyla yağmur ve çamur sularının da evlerin temellerine indiğini öne süren Koçyiğit, "Burası benim büyük oğlumun evi, bir senedir suyun içinde. Evden çıkan su, şebeke suyu. Belediyeden gelip gidiyorlar, hiçbir şey bulamıyorlar. Bayburt’ta iki defa sular kesildi, evden çıkan su da kesilmiş oldu. Suyu tamir edecekler diye yolu yıktılar, yağmur suları, çamur suları o yıkılan yerden içeri doldu. Temellerimize hep su indi" ifadelerini kullandı.



Evlerin durumundan dolayı çocukları ve torunlarının korku içinde yaşadığını dile getiren Koçyiğit, "Şimdi 2-3 gündür güya çalışıyorlar, yapıyorlar. Ne yapıyorlar ki yine aynı, yine aynı. Yine su çıkıyor. Çocuklarım, torunlarım korku içinde yatıp kalkıyor. Kendi oturduğum evde de çatlaklar var ama en kötü ev oğlumun evi, en çok tehlike arz eden yer burası" şeklinde konuştu.