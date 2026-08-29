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Ataşehir'de taklalar atıp durabildi: Cadde üzerinde korkunç anlar yaşandı

29.08.2026 - 09:26Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Ataşehir'de taklalar atıp durabildi: Cadde üzerinde korkunç anlar yaşandı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde gece saatlerinde kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybeden otomobil, kaldırıma çarpıp taklalar atarak durabildi. Kazada iki kişi yaralandı.

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Kaza, saat 06.20 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 34 HL 0673 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak takla atıp, ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

 Ataşehirde taklalar atıp durabildi: Cadde üzerinde korkunç anlar yaşandı

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı

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Ataşehir'de taklalar atıp durabildi: Cadde üzerinde korkunç anlar yaşandı