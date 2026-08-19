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Büyükçekmece'de kanlı gece: Önce İETT otobüsüne sonra bir arabaya çaptı! 1'i ağır 3 yaralı

19.08.2026 - 10:16Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Büyükçekmece'de kanlı gece: Önce İETT otobüsüne sonra bir arabaya çaptı! 1'i ağır 3 yaralı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde D-100 karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce İETT otobüsüne sonra bir başka araca çarptı.

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Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Edirne istikametine seyreden 34 PHJ 494 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce durakta yolcu indiren İETT otobüsüne, ardından başka bir araca çarptı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyükçekmecede kanlı gece: Önce İETT otobüsüne sonra bir arabaya çaptı 1i ağır 3 yaralı

Otomobilin içinde sıkışan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde zincirleme kazada yaralandığı belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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