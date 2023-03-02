Büyük vurgundan büyücüler çıktı! Sahte avukat ve icra oyunu da var

İstanbul'da ortaya çıkan dolandırıcılık yöntemi polisi adeta şok etti. Kendilerini avukat olarak tanıtıp haklarında icra takibi yapılacağını söyleyerek yaklaşık 2 milyon lira vurgun yapan 6'sı kadın 24 kişilik dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Dolandırıcıların kullandığı yöntem ise daahaönce karşılaşılmayan cinsten...

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini avukat olarak tanıtarak vatandaşları arayan, icra borçları olan ve ödemezlerse icra takibi başlatılacağını söyleyen dolandırıcılara yönelik ihbar üzerine harekete geçti. 3 aylık süren teknik ve fiziki takip sonucu 24 şüphelinin adreslerine ekiplerce eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerinde kıskıvrak yakalanan 6'sı kadın 24 şüpheli, gözaltına alınıp Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonlarda kullandıkları 15 bilgisayara da el konuldu.

2 MİLYON LİRA VURGUN YAPMIŞLAR

Şüphelilerin bu yöntemi kullanıp vatandaşlardan bin ila 5 bin lira arasında meblağlarda para alarak yaklaşık 2 milyon TL vurgun yaptıkları belirlendi.