Büyük ikramiye hangi çekilişte çıkar? 800 milyon TL hangi çekilişte çıkacak? Satılmayan bilete çıkarsa ne olur?

Haberin Devamı

Milli Piyango yılbaşı çekilişi, her yıl olduğu gibi bu yıl da şeffaflık ilkesi ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Ancak büyük ikramiyenin hangi çekilişte çıkacağı ve kime isabet edeceği konusunda uygulanan güncel kurallar, bilet sahipleri için büyük önem taşıyor.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKANA KADAR ÇEKİLİŞ DEVAM EDİYOR MU?

Evet! Milli Piyango yılbaşı çekilişine özel olarak uygulanan "Büyük İkramiye Çıkma Garantisi" kuralı kapsamında, dev ikramiye mutlaka bir veya birden fazla bilete isabet eder.

Çıkana Kadar Çekiliş: Eğer büyük ikramiye numarası, satılmayan bir bilete isabet ederse çekiliş tekrarlanır.

Garantili Sistem: 600 Milyon TL'lik büyük ikramiye, satılan bir bilete çıkana kadar küreden toplar çekilmeye devam eder. Bu durum, ikramiyenin ortada kalma ihtimalini ortadan kaldırır.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIR?

Milli Piyango yılbaşı çekiliş maratonunda büyük ikramiye, programın final çekilişinde belirlenir. 31 Aralık gecesi saat 23:15 – 23:30 sularında gerçekleştirilen bu çekiliş, amorti çekilişi ile birlikte yapılır. Bu, gecenin en son ve en büyük çekilişidir.

İKRAMİYE PAYLAŞIMI NASIL OLUR?

Büyük ikramiye numarasının isabet ettiği biletin türüne göre ikramiye dağılımı şu şekildedir:

Tam Bilet: İkramiyenin tamamı (600 Milyon TL) bilet sahibine verilir.

Yarım Bilet: İkramiye ikiye bölünür (300 Milyon TL + 300 Milyon TL).

Çeyrek Bilet: İkramiye dörde bölünür (150 Milyon TL x 4).

BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINLANIYOR MU?

600 Milyon TL'nin sahibini bulacağı büyük final, Milli Piyango TV YouTube kanalı ve ulusal televizyon kanalları üzerinden canlı ve eş zamanlı olarak yayınlanır. Noter huzurunda yapılan çekilişte kürelerden çıkan her numara anlık olarak dijital sisteme işlenir.