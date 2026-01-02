Bursalılar dikkat! Verilen süre doldu: Ulaşımda yeni dönem başladı

Haberin Devamı

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURULAŞ), ulaşımda dijital dönüşüm kapsamında eski nesil BursaKartların yenilenmesi için tanınan indirimli sürenin dolduğunu açıkladı.

1 Aralık itibarıyla kullanıma kapatılan 1. nesil kartlarını 50 TL karşılığında yenileme imkanını kaçıran vatandaşlar, 1 Ocak 2026'dan itibaren 100 TL ödemek durumunda kalacak.

ESKİ BURSAKART YENİLEME SÜRECİ SONA ERDİ



BURULAŞ, geçtiğimiz aylarda yaptığı duyuruyla 1. nesil (eski tip) BursaKartların teknolojik ömrünü tamamladığını ve yeni nesil sistemlerle uyumsuz olduğunu belirterek değişim sürecini başlatmıştı.



1 Aralık’ta kullanıma kapatılan bu kartların bakiyelerinin aktarılması ve yeni kartın indirimli alınabilmesi için verilen ek süre 1 Ocak 2026 itibarıyla resmen bitti.