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Bursa'da tek motorlu uçak düştü! Acı haberi vali duyurdu: 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa’da, Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin olduğu bölgeye tek motorlu uçak düştü. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, 2 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

01.12.2022 - 16:01 |
Bursa'da tek motorlu uçak düştü! Acı haberi vali duyurdu: 2 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da tek motorlu uçak düştü!
Bursa'da tek motorlu uçak düştü!
Bursa'da tek motorlu uçak düştü!
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Bursa merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin olduğu bölgeye, saat 15.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle tek motorlu uçak düştü.

VALİ CANBOLAT'TAN İLK AÇIKLAMA: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine santral alanına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uçaktaki yangına müdahale ediyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı açıklamada "Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." dedi.

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