Bursa'da tek motorlu uçak düştü! Acı haberi vali duyurdu: 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin olduğu bölgeye, saat 15.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle tek motorlu uçak düştü.

VALİ CANBOLAT'TAN İLK AÇIKLAMA: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine santral alanına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uçaktaki yangına müdahale ediyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı açıklamada "Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." dedi.