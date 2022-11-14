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Bursa'da sahte içki zehirlenmesi: 1 kişi öldü, 4 kişi tedaviye alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişiden, 1'i hayatını kaybetti.

14.11.2022 - 09:44 | | Nevruz İLİMDAROĞLU-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
Bursa'da sahte içki zehirlenmesi: 1 kişi öldü, 4 kişi tedaviye alındı

Yıldırım'da gece saatlerinde sahte içki içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol O. (56), Fuat İ. (49), Kamil Cihat İ. (51) ve Necip C. (60), Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınan 5 kişiden Şakir Çelik, hayatını kaybetti. Diğer 4 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bursada sahte içki zehirlenmesi: 1 kişi öldü, 4 kişi tedaviye alındı

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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