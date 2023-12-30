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Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın

Bursa'da, plastik kaplama fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, 23 araçla yangına müdahale ediyor.

30.12.2023 - 18:42 | | Denizhan KARAHANCI- İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)
Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın

Yangın, saat 17.15 sıralarında Nilüfer ilçesi Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB), 1500 metrekare kapalı alanda, tek katta faaliyet gösteren plastik kaplama fabrikasında çıktı. Hafta sonu tatili nedeniyle kapalı olan fabrikadan yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri 23 araçla yangına müdahale ederken, fabrikadan yükselen duman ilçenin birçok noktasından görülüyor. (DHA)

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Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın