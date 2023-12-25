Bursa'da otomotiv yedek parça satışı yapılan iş yeri yandı

Yangın, saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi Derya Caddesi'ndeki otomotiv yedek parça satışı yapılan iş yerinde çıktı. İddiaya göre; sobadan sıçrayan kıvılcımın plastik malzemeleri tutuşturması ile çıkan yangın, paniğe yol açtı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesi ile söndürüldü; iş yerinde hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)