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Bursa'da otomotiv yedek parça satışı yapılan iş yeri yandı

Bursa'da otomotiv yedek parça satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İş yeri, kullanılamaz hale geldi.

25.12.2023 - 16:38 | | Yiğithan HÜYÜK/BURSA,(DHA)
Bursa'da otomotiv yedek parça satışı yapılan iş yeri yandı

Yangın, saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi Derya Caddesi'ndeki otomotiv yedek parça satışı yapılan iş yerinde çıktı. İddiaya göre; sobadan sıçrayan kıvılcımın plastik malzemeleri tutuşturması ile çıkan yangın, paniğe yol açtı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesi ile söndürüldü; iş yerinde hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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