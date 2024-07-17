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Bursa'da mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda yangın çıktı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırda çıkıp, diğer çadırlara da sıçrayan yangın, 1 saatte söndürüldü. 3 çadır ile 1 minibüs kullanılamaz hale geldi.

17.07.2024 - 17:50 | | Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa)
Bursa'da mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda yangın çıktı

Yangın, saat 14.00 sıralarında kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde mevsimlik işçilerin kaldığı bir çadırda çıktı. Alevler, kısa sürede diğer çadırlar ile park halindeki bir minibüse sıçradı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatte söndürdü.

Bursada mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda yangın çıktı

Mahalle muhtarı Hikmet Avşar, 3 çadır ile 1 minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangında, can kaybı ve yaralanma olmadığını söyledi. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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