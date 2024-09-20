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Bursa'da metro tellerinde yürüyen şahıs alarmı

Bursa'da metro tellerinde yürüyen kadının yanından metro geçti, izleyenlerin yüreği ağzına geldi. Polis tarafından ikna edilen kadın polis merkezine götürüldü.

20.09.2024 - 10:21 |
Bursa'da metro tellerinde yürüyen şahıs alarmı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen şahıs, metro tellerinde yürüdü. Telde yürüyen şahsın yanından geçen metro ise yürekleri ağza getirdi. Kadın daha sonra üst geçide çıkarak intihar etmeye çalıştı. Kendi canını hem de trafiği tehlike atan şahsı polis ikna etti.

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