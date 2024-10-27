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Bursa'da kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurdu

Bursa'da, diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin (52), evinin önünde, boşanma aşamasındaki diş teknikeri eşi Atilla Ç. (59) tarafından tabanca ile başından vuruldu. 2 çocuk annesi Çetin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

27.10.2024 - 16:24 | | Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK Barış YILMAZ/BURSA, (DHA)
Bursa'da kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurdu

Olay, saat 12.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta meydana geldi. Evine giden Yasemin Çetin, kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi diş teknikeri Atilla Ç.’nin saldırısına uğradı. Atilla Ç., eşini evinin bulunduğu binanın önüne geldiğinde, başından tabanca ile vurdu. 2 çocuk annesi Yasemin Uludağ Çetin kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Atilla Ç., olay yerinde gözaltına alınırken, ağır yaralanan Yasemin Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tüm çabaya rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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