GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da feribotun tuvaletinde korkunç olay!

Bursa'da feribotun tuvaletinde korkunç olay!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde iskeleye yanaşan İDO’ya ait feribotun tuvaletinde erkek cesedi bulundu.

28.09.2024 - 10:13 | | DHA
Bursa'da feribotun tuvaletinde korkunç olay!

Olay, saat 23.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Bursa Feribot İskelesi'nde meydana geldi.

Yenikapı- Bursa seferini tamamlayan İstanbul Deniz Otobüsüne (İDO) ait feribot, iskeleye yanaştı.

Feribottaki yolcuların inmesinin ardından ekipler tarafından yapılan son kontroller sırasında, tuvalet kısmında bir kişinin hareketsiz yattığı fark edildi.

İhbar üzerine iskeleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İskeleye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde erkek kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

 

    GÜNCEL HABERLER

    4 yaşındaki çocuk öğretmenin Heimlich manevrası ile hayatta kaldı

    4 yaşındaki çocuk öğretmenin Heimlich manevrası ile hayatta kaldı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan CNN Türk'te önemli açıklamalar

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan CNN Türk'te önemli açıklamalar

    Bursa'da feribotun tuvaletinde korkunç olay!

    Bursa'da feribotun tuvaletinde korkunç olay!