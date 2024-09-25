Bursa'da eve gelmeyen çocuk markette bulundu

Merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde evinden 'okula gidiyorum' diyerek ayrılan 11 yaşındaki F.U. okula gitmedi. Çocuklarının okula gitmediğini öğrenen aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, kayıp çocuk için arama çalışması başlatırken, F.U. markette alışveriş yaparken bulundu. Ailesine teslim edilen küçük çocuğun okul arkadaşlarıyla kavga ettiği ve tehdit edildiği için okula gitmediği iddia edildi.