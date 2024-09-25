GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da eve gelmeyen çocuk markette bulundu

Bursa'da eve gelmeyen çocuk markette bulundu

Bursa'da 'okula gidiyorum' diye evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 11 yaşındaki F.U. alışveriş yaparken bulundu. Eve gelmeyen çocuk, okul arkadaşlarının kendisini tehdit ettiği için eve gitmediğini söyledi.

25.09.2024 - 12:22 | | İHA
Bursa'da eve gelmeyen çocuk markette bulundu

Merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde evinden 'okula gidiyorum' diyerek ayrılan 11 yaşındaki F.U. okula gitmedi. Çocuklarının okula gitmediğini öğrenen aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, kayıp çocuk için arama çalışması başlatırken, F.U. markette alışveriş yaparken bulundu. Ailesine teslim edilen küçük çocuğun okul arkadaşlarıyla kavga ettiği ve tehdit edildiği için okula gitmediği iddia edildi.

GÜNCEL HABERLER

Memur maaşlarına zam geliyor! İşte meslek meslek yeni tablo

Memur maaşlarına zam geliyor! İşte meslek meslek yeni tablo

Kiracısına kadın kıyafeti giydirip sosyal medyada paylaşan ailenin cezası belli oldu

Kiracısına kadın kıyafeti giydirip sosyal medyada paylaşan ailenin cezası belli oldu

Aksaray'da trafik kazası! Bir kişi hayatını kaybetti

Aksaray'da trafik kazası! Bir kişi hayatını kaybetti