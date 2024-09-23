Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde havalimanı apron kısmına bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yenişehir Havalimanı apron kısmında sabah 08.10 sıralarında meydana gelen kazada, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olay yerine ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazanın kesin sebebinin bilirkişi raporu ve son kule görüşmelerinden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.

TC UDI kuyruk işaretli uçağın burun kısmında hasar meydana gelmesi dikkat çekerken, vefat eden kişilerin Pilot Ünal Aster (61) ve Emir Gülal Nalcı (42) olduğu öğrenildi. Soruşturmanın ardından kaza yapan uçağın enkazı aprondan kaldırılacak