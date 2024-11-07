Bursa'da çıkan yangın Balıkesir Dursunbey'e sıçradı

Alevler, yerleşim yerine 1 kilometreye kadar yaklaştı. Bölgeye 3 itfaiye aracı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (BASKİ) 1 su ikmal aracı, 1 dozer, Dursunbey Belediyesi'ne ait 1 su ikmal aracı bölgeye sevk edildi.

Alevler yerleşim yerine doğru ilerlediğinden, Bursa ve Çanakkale'den helikopter ve uçak talep edilip, kara unsurlarının sayısı da arttırıldı. Ayrıca Balıkesir'den 3 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da Adaören Mahallesi'nde yangına cephe tarafa yerleştirilmek üzere bölgeye yönlendirildi.