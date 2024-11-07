GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da çıkan yangın Balıkesir Dursunbey'e sıçradı

Bursa'da çıkan yangın Balıkesir Dursunbey'e sıçradı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Adaören Mahallesi yakınlarına kadar sıçradı.

07.11.2024 - 17:39 | | Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)
Bursa'da çıkan yangın Balıkesir Dursunbey'e sıçradı

Alevler, yerleşim yerine 1 kilometreye kadar yaklaştı. Bölgeye 3 itfaiye aracı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (BASKİ) 1 su ikmal aracı, 1 dozer, Dursunbey Belediyesi'ne ait 1 su ikmal aracı bölgeye sevk edildi.

Bursada çıkan yangın Balıkesir Dursunbeye sıçradı

Alevler yerleşim yerine doğru ilerlediğinden, Bursa ve Çanakkale'den helikopter ve uçak talep edilip, kara unsurlarının sayısı da arttırıldı. Ayrıca Balıkesir'den 3 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da Adaören Mahallesi'nde yangına cephe tarafa yerleştirilmek üzere bölgeye yönlendirildi.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Kurum müjdeyi duyurdu: 250 bin Sosyal Konut Projesi'nin ihaleleri bugün başladı

Bakan Kurum müjdeyi duyurdu: 250 bin Sosyal Konut Projesi'nin ihaleleri bugün başladı

Köyde çöplük yangını dehşeti; 10'dan fazla ev yandı, helikopterle müdahale ediliyor

Köyde çöplük yangını dehşeti; 10'dan fazla ev yandı, helikopterle müdahale ediliyor

P20 Zirvesi, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla Brezilya’da başladı

P20 Zirvesi, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla Brezilya’da başladı