GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBursa'da çalışmalar sırasında bulundu! Tarihi oda mezar...
Haberler Gündem Haberleri Bursa'da çalışmalar sırasında bulundu! Tarihi oda mezar...
ABONE OL

Bursa'da çalışmalar sırasında bulundu! Tarihi oda mezar...

Bursa'nın İznik ilçesinde, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışması sırasında açılan çukurda, çatkı şeklinde yapılmış, tarihi oda mezar bulundu.

16.11.2021 - 17:15 | | Şenol POYRAZ/ İZNİK (Bursa), (DHA)
Bursa'da çalışmalar sırasında bulundu! Tarihi oda mezar...

İznik'in Eşrefzade Mahallesi Kuzgun Sokakta devam eden altyapı çalışmasında kazılan çukurda tarihi mezar bulundu. Tarihi mezarın incelenmesi için Müze Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Kazı alanına gelen Müze Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları durdurdu. İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri gözetiminde, mezarın bulunduğu alan, şerit ile çevrildi. Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde, mezarın çatkı şeklinde yapılmış oda mezar olduğu ve incelemesi için kurula sunulacağı öğrenildi.

Bursada çalışmalar sırasında bulundu Tarihi oda mezar...

 

Kuruldan gelen karara göre çalışmalara devam edilip, edilmeyeceği belirlenecek.

GÜNCEL HABERLER

Kocaeli'de PKK operasyonu, 4 kişi tutuklandı!

Kocaeli'de PKK operasyonu, 4 kişi tutuklandı!

Başak Cengiz'e saldırı görüntülerini sızdıranlar için suç duyurusu!

Başak Cengiz'e saldırı görüntülerini sızdıranlar için suç duyurusu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kocaeli'de PKK operasyonu, 4 kişi tutuklandı!

Kocaeli'de PKK operasyonu, 4 kişi tutuklandı!

Sıradaki Haber
Borsa günü düşüşle tamamladı!

Borsa günü düşüşle tamamladı!

Sıradaki Haber
Rusya füzeyle imha etti!

Rusya füzeyle imha etti!

Sıradaki Haber
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da (EYT) son durum ne? EYT çıkacak mı? Bahçeli'nin EYT açıklaması ve EYT'de son gelişmeler!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da (EYT) son durum ne? EYT çıkacak mı? Bahçeli'nin EYT açıklaması ve EYT'de son gelişmeler!

Sıradaki Haber