GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBursa'da bir oto galerisinde çıkan yangında 13 araç hasar gördü
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da bir oto galerisinde çıkan yangında 13 araç hasar gördü

Bursa'da bir oto galerisinde çıkan yangında 13 araç hasar gördü

25.01.2025 - 08:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bursa'da bir oto galerisinde çıkan yangında 13 araç hasar gördü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir oto galerisine ait park alanında çıkıp başka bir iş yerine sıçrayan yangında, 13 araç hasar gördü.

Altınova Mahallesi 2. Keman Sokağı'ndaki bir oto galerisine ait park alanında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, araçlara, ardından oto galerinin arka tarafında bulunan oto tamircisi iş yerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 10 araç kullanılamaz hale gelirken 3 araç hasar gördü.

Güncel Haberler

Ne kadar emekli maaşı alacaksınız? Sistem hizmete girdi
#Çalışma Hayatı

Ne kadar emekli maaşı alacaksınız? Sistem hizmete girdi

Tedirgin eden görüntü ortaya çıktı! 50 yıl yetecekti, şimdiden bitti
#Gündem

Tedirgin eden görüntü ortaya çıktı! 50 yıl yetecekti, şimdiden bitti

Ticaret Bakanlığı açıkladı: 227 milyon TL’lik uyuşturucu yakalandı!
#Gündem

Ticaret Bakanlığı açıkladı: 227 milyon TL’lik uyuşturucu yakalandı!