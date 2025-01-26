Bursa'da 3 katlı tekstil atölyesi alevlere teslim oldu

Yangın, saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde faaliyet gösteren 3 katlı tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana geldi. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan 3 katlı atölyeye müdahale etmeye başladı.

Yaklaşık 10 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında can kaybı meydana gelmezken, tekstil atölyesi kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.