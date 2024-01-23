GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da, 14 ve 11 yaşındaki iki kardeş kayıp
ABONE OL

Bursa'da, 14 ve 11 yaşındaki iki kardeş kayıp

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde oturan Mehmet İhsan Türksever'in çocukları Uğur (14) ve Çektar Türksever'den (11) dün öğle saatlerinden beri haber alınamıyor. Polis, 2 kardeşin bulunması için çalışma başlattı.

23.01.2024 - 15:56 | | DHA
Bursa'da, 14 ve 11 yaşındaki iki kardeş kayıp

Türksever ailesinin 3 çocuğundan, ortaokula giden Uğur ve Çektar Türksever, dün saat 13.30 sıralarında Çamlıkebir Mahallesi'ndeki evlerinden ayrıldı. Çocuklar geri dönmezken, Mehmet İhsan Türksever, hayatlarından endişe ettiğini belirterek, polis merkezine gitti.

Sinan Albayrak çekimde kaza geçirdi! 'Bir süre şuurumu kaybettim'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSinan Albayrak çekimde kaza geçirdi! 'Bir süre şuurumu kaybettim'Haberin Tüm Görselleri

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce de evden ayrılıp bir gün sonra geri dönen Uğur ve Çektar Türksever kardeşleri arıyor. Güvenlik kameralarını izleyen polis, Uğur ve Çektar kardeşlerin gidebilecekleri yerleri araştırıyor.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyükelçilerden güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyükelçilerden güven mektubu

Emekli öğretmenin cesedinin bulunduğu evden 10 kamyonet çöp çıktı

Emekli öğretmenin cesedinin bulunduğu evden 10 kamyonet çöp çıktı

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın cezaevinde 30 kilo verdi

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın cezaevinde 30 kilo verdi