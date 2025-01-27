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Bursa depremi sonrası Prof. Dr. Pampal'dan kritik uyarı: Deprem geliyor

27.01.2025 - 14:15Güncellenme Tarihi:
Bursa depremi sonrası Prof. Dr. Pampal'dan kritik uyarı: Deprem geliyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi. Marmara'da meydana gelen deprem sonrası uzman isimlerden dikkat çeken uyarılar geliyor. Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bursa 1855'te 1 Şubat ve 2 Nisan'da çok yıkıcı bir deprem yaşadı. O zaman Osmanlı yönetimi depreme karşı bilimsel yöntemlerle bir takım önlemler almaya başladı. Deprem geliyor. Onu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde saat 13.43'te 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 9,74 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem, çevre illerden de hissedildi. Depremle birlikte bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

PROF. DR. SÜLEYMAN PAMPAL: DEPREM GELİYOR 

Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son haftalarda neredeyse gün aşırı depremleri yaşıyoruz. Ege Denizi'nde, Midilli'de oldu birkaç gün önce. Şimdi Bursa'da oldu.

Bursa Güney kolun ortasında ve ova üzerinde kurulmuş. Zemin kötü. 1065'de yıkıcı bir deprem yaşanmış. 1855'de 2 yıkıcı depremle yıkılmış. Deprem tetiklenir mi? Geliyor bunu söyleyebiliriz. İznik'teki 1065'den beri kırılmamış.7, 7,3 kadar deprem üreteceğini tahmin ediyoruz.

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Bursa ovasının altından geçen 7,5'lik deprem üretebilecek bir fay var. Büyük bir depremi göreceksiniz, hazırlanın diyor. Ben olacağım doğanın kanunu gereği kırılacağım diyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Gün, ay vermemiz mümkün değil. Depremin önceden bilmek mümkün değil.

BU DEPREMLER BİZE ALARM VERİYOR

Bu depremler bize alarm veriyor. Marmara'nın hem Kuzeyi hem güneyi. Bu sıra Güney daha hareketli. Maalesef Bursa'nın bulunduğu yer 1865'den beri kırılmamış. Bunlar ilk kırılacak yerlerden biri Bursa biri İznik.

Şiddetli hissetmenin 3 önemli nedeni var:

-Üs merkeze olan yakınlık, fayın kırıldığı yere mesafe
-Deprem odağının yeryüzüne olan mesafesi
-Bulundukları yerin zeminin kalitesi

Zemin depremin ivmesini 3-4 kat artırır. Vatandaşlarımız kötü zemin üzerinde yaşadıkları için fazla sarsılıyorlar."

 

 

 

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