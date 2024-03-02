Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş projelerini açıkladı: 100 bin konutluk projeyi hayata geçiriyoruz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'İşimiz Gücümüz Bursa' lansman organizasyonunda projelerini açıklıyor. İşte açıklamalardan satır başları:

Yollarıya, toplu taşımasıyla ilk konu başlığımız Ulaşan Şehir Bursa

Mevcutta Kestel'den başlayıp Acemlere kadar gelen buradan 2 hatta ayrılıp şehrimizde toplam 57 km raylı sistem hizmet veriyor. Bursaray hattının kapasitesini yüzde 60 artıtırdık. Yaklaşık 25 kmlik ilave yapmış olduk. Geçriğimiz dönemde 9 kilometrelik travmay hattı ile İstanbul caddesini raylı sistemle buluşturduk.

Raylı sistem ağımızı YTH ile buluşturuyoruz. 5.4 km uzunluğa sahip 3 istasyona olyuşan hat ile Üniversite'den Görükle'ye erişimi sağlıyoruz.

Çalı - Demirtaş metro hattına önümüzdeki dönem başlıyoruz. 22 km uzunluğu ile toplam 16 istasyonu olan metro hattı Çalı İstasyonu'ndan Bursa terminaline ulaşacak. İlk kez kuzey - güney aksında bir metro yatırımı gerçekleştirmiş olacağız.

Önümüzdeki dönem toplam 89km metro hattına ulaşacağız.

68 adet metro aracını 189 milyon euro yatırımla kentimize kazandırıyoruz. Türkiyenin en genç otobüs filosuna sahip kentimize 500 yeni otobüs kazandıracağız. Elektrikli otobüs dönüşümünü de başlatacağız.

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Yol ve kavşak çalışmaları da hayati öneme sahip. Mudaynya ve İzmir yönünde tek bir ulaşım aksına sahip. Güney çevre yolu yıllardır konuşuluyor.

Tek ana aksa alternatif biri kuzey biri güney olmak üzere iki yeni koridor oluşturuyoruz. 2.3 km'lik güzergahla araçlar direkt 11 Eylül Burvarı'na ulaşacak.

Koridorun 3. kısmında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nı 3 gidiş 3 geliş olmak üzere Hamitler'e bağlıyoruz.

Kuzey Koridoru'nda sağladığımız konforun bir benzerini güney koridorunda sağlıyoruz.

16 kilometrelik yeni bir alter oluşturuyoruz. Çalı - Görükle ve Şehir Hastanesi güzergahında ağır araç trafiğini yönlendiricek 9 kilometrelik yeni güzergah açıyoruz.

Kuzey'de ve Güney'de inşa edeceğimiz iki tünel ile Bursa'da bir ilki başaracağız.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak Kuzey Otoyolu önemli bir yol üstlenecek. Hali hazırda kullanılan otoyol, Çevre Yolu olarak Büyükşehir Belediyesi'ne devredilecek.

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Mudanya Yolu, Şehir Hastanesi'ne oradan da Özlüce'ye kadar uzanan yeni bir alternatif güzergah oluşturuyoruz. Geçit Köptrüsü'nde yapım çalışmalarını başlattığımız çalışma ile Mudayna yolundaki dar boğazları gideriyoruz.

Trafik yükünü kaldırmayan Görükle Kavşağı yerine yepyeni bir kavşağın yapımına başlıyoruz.

Toplu taşıma yol ve kavşak çözümlerimizle artan ihtiyaçları giderirken otopark ihtiyacını 50 bin kapasiteli otoparkla gidereceğiz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Deprem özellikle şehrimiz gibi aktif fay hatları üzerine kurulu kentler için tartışılmaz bir gerçek.

Önümüzdeki dönemin en önemli konu başlığı kentsel dönüşüm.

Dirençli şehir Bursa için şimdi dönüşüm zamanı.

Bursa'daki 530 bin yapı ve 1 milyon bağımsız alan için çalışma başlattık. İstanbul Caddesi'nden Karapınar'a, Sıcak Su Gazi Emir'den Yiğitler'e ve kentm erkezine kadar dönüşüm projesini başlatıyoruz. 4 farklı dönüşüm projesi ile 11 bin konutu sahiplerine teslim edeceğiz.

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Jayka alanında uzman alanında akademisyenlerden oluşan bilim kurulumuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlimiz bütünümüzdeki alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden deam edeceğiz.

Yeni dönemde 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projemizi hayata geçiriyoruz.

Önümüzdeki dönem kentimizde 16 bin yeni sosyal konut inşa ediyoruz. Yeni evlenen çiftlerimiz, işçilerimiz ve emeklilerimiz başta olmak üzere uygun fiyatlarla herkesi ev sahibi yapıyoruz.