BURSA Bayram Namazı Saati 2025 - Bayram namazı ne zaman ve saat kaçta? Diyanet'e göre Bursa Ramazan Bayramı bayram namazı saati

Bayram namazı saatleri ilden ile farklılık gösterirken, milyonlarca kişi camilere akın edecek, ellerini semaya açacak. Bayram namazı vakti güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonra olacak.

BURSA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın namaz vakitleri paylaşımına göre Bursa bayram namazı vakti 07:22 olarak belirlendi.

BURSA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2025?



30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1. günü Bursa bayram namazı saat 07.22’de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazına ilk kez gidecek vatandaşlar ise 'Bayram namazı nasıl kılınır?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı bile.

Peki bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o ifade edilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

Bundan sonra imamla birlikte:

1. Rekat Kılınışı

*Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

*Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

*Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. *Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

*Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

*Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

*İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim" okur. *Cemaat ise sessizce imamı dinler.

*Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

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2. Rekat Kılınışı

*İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

*Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

*Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

*Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

*Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

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*Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

*Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.