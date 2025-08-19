GAZETE VATAN ANA SAYFA
Burdur'da ele geçirildi: Piyasa değeri 60 milyon lira!

Kaynak: AA

19.08.2025

Burdur'da 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Burdur'da 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, piyasa değeri 60 milyon lira olan 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

5 şüpheli gözaltına alındı.

