Burdur Bucak'ta mermer fabrikasında yangın çıktı

02.12.2025 - 21:19

Kaynak: BURDUR (İHA)

Burdur'un Bucak ilçesinde bir mermer fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Bucak Organize Sanayi Sitesinde bulunan bir mermer fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mermer fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

