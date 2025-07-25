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Buradan geçmek yürek ister! İki mahalleyi birbirine bağlıyor, her araç geçtiğinde beşik gibi sallanıyor

25.07.2025 - 13:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Buradan geçmek yürek ister! İki mahalleyi birbirine bağlıyor, her araç geçtiğinde beşik gibi sallanıyor

Görenlerin adım atmaktan çekindiği köprü Bursa'nın Karacabey ilçesi ile Harmanlı Mahallesini birbirine bağlıyor. Her araç geçtiğinde beşik gibi sallanan köprü yürekleri ağza getiriyor.

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Her araç geçtiğinde insanların yüreğini ağzına getiren köprü, yıkılmamak için ayakta zor duruyor. Karacabey ile Harmanlı Mahallesi arasındaki bağlantıyı sağlayan köprüyü kullanmak zorunda kalan sürücüler, ecel terleri döküyor.

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Yıllar önce yapılmış köprünün ömrünü tamamladığı düşünülürken, vatandaşlar olumsuz bir durum yaşanmadan köprünün elden geçirilmesini talep etti.

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Köprünün bağlantılarını sağlayan duvarlar dökülürken, sadece otomobil veya hafif araç değil ağır tonajlı araçların da geçmesi dikkat çekti.

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