Bunu yapan işveren 4 maaş tazminat ödeyecek! Çalışanları ilgilendiren flaş detay

ALİCAN YILDIRIM / alican.yildirim@gazetevatan.com

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'Ayrımcılık Tazminatı' ile ilgili bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. İşveren tarafından ayrımcılığa uğrayan çalışan tazminat hakkı kazanıyor. Öte yandan İngiltere'de yaşanan bir olayda WhatsApp gurubundan çıkarılan bir işçi mahkemeye başvurarak rekor seviyede tazminat kazandı. İşçi kendisine ayrımcılık yapıldığını bu sebeple mahkemeye başvurduğunu belirtti. Peki Türkiye'de bu durum nasıl işliyor? Ayrımcılık yapılan çalışanını hakları neler? Avukat Cansen Erdoğan konuyla ilgili detaylardan bahsederek bilinmeyen noktalar hakkında bilgi verdi.

KİŞİNİN ÖZEL HAYATI DİKKATE ALINMIYOR

Teknoloji'nin her alana girmesinin pek çok sıkıntıyı beraberinde getirdiğini ifade eden Avukat Cansen Erdoğan konu hakkında konuşarak, "Teknolojinin hayatımızın her alanına girmesi, beraberinde pek çok sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. Üstelik teknolojinin gelişme hızına mevcut yasaların ve hukuki düzenlemelerin de yetişemiyor olması, çıkan sorunlara karşı uygulanacak ceza ve yaptırımların da ne olacağı sorusunu cevapsız bırakıyor. Ülkemizde genellikle yöneticiler, birimlerinde görevli personeli- çalışanı gruba üye yapmakta, grupta resmi işler yanında gündelik, kişisel paylaşımlar yapılmaktadır.

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Maalesef mesai saati sınırlaması da olmadığı için sürekli mesaj gelebilmekte, kişinin özel hayatının ve bulunduğu ortamın dikkate alınması mümkün olamamaktadır. Bu uygulamanın doğurduğu sıkıntılardan biridir mesela. Haber konusu olayda işçi, dahil olduğu Whatsapp grubundan isteği dışında çıkartılmıştır. Yurdumuzdaki kanuni düzenlemelere bakıldığında iş kanununda bahsedilen bir ‘Ayrımcılık Tazminatı’ müessesini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

4 MAAŞ TAZMİNAT ÖDENİYOR

Ayrımcılık Tazminatı hakkında bilinmeyen detaylardan bahseden Avukat Cansen Erdoğan, "İşverenin ayrımcılık yapması dediğimiz olay, işverenin haklı nedenler olmadığı sürece işçilerine farklı muamelede bulunması, haksız ayrımlar yapması, kişiye özgü keyfi uygulamalar yapması durumudur. İşverenin eşit davranma borcu 4857 sayılı İş Kanunu madde 5 düzenlemesinde yer almıştır. 4857 Sayılı İş Kanunu'nun Eşit davranma ilkesi başlıklı 5. Maddesinin ilgili kısımları şöyledir; “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz”

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Olayda işçi hastalandığı için Whatsapp grubundan çıkarılmıştır. Hastalık hali, tercihe bağlı bir durum değildir. Geçici ve zaruri bir durumdan kaynaklanan bir işe gelememe halidir. İşçi işten çıkarılmamış- çıkmamış, hastalık sebebiyle izin almıştır. Hal böyleyken işçinin sanki işten kovulmuşçasına- atılmışçasına iş ilişkilerinin sürdürüldüğü Whatsapp grubundan çıkarılması, itibar zedeleyici bir durumdur ve bir fesih sebebi gibi düşünülebilir. Ayrımcılık tazminatı, işverenin eşit davranma yükümlülüğünün ihlali durumunda işçiye dört aya kadar ücreti tutarında verilebilecek olan tazminattır. İşçi ayrımcılık tazminatından başka yoksun kaldığı diğer haklarını da talep edebilir." ifadelerini kullandı.

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"NET DÜZENLEME YOK"

Türk hukukunda dijital uygulamalarla ilgili bir düzenleme olmadığını altını çizen Avukat Cansen Erdoğan, "Tabi burada özellikle belirtmek istiyorum ki Whatsapp ve sair dijital uygulamalarla ilgili hukukumuzda ayrı bir düzenleme yoktur. Keza bir gruba girmek- grupta kalmak gibi bir zorunluluk, iş kanununda düzenlenmemiştir. Dolayısıyla bu açıdan da bakıldığında da işverenin grup kurma zorunluluğu olmadığı gibi, işçiyi o gruba alması ya da çıkarması halinde de herhangi bir hukuki yükümlülüğü de olmamalıdır. Nitekim bu konuda da ne iş kanununda, ne borçlar kanununda ne de ceza kanununda net- spesifik bir düzenleme- yaptırım bulunmamaktadır." dedi.