Bungalov tatil vurgunu! 4 arkadaş hayatlarının şokunu yaşadı...

Milliyet'ten Gonca Kocabaş'ın haberine göre; İstanbul'dan uzaklaşıp huzurlu bir tatil yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında gelen Sapanca, bungalov dolandırıcılarının hedefi oldu. Instagram'dan buldukları bir sayfa üzerinden rezervasyon yapan 4 arkadaş da geçtiğimiz günlerde hayatının şokunu yaşadı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Avukat Cem Sinanoğlu'nun ise bu konuda çok önemli uyarıları var.

'20 ARABA GELİP GERİ DÖNDÜ, DOLANDIRILDINIZ'

Eşi ve arkadaşlarıyla kısa bir tatil yapmak için Sapanca’yı tercih ettiklerini dile getiren F.D. (27), yaşadığı olayı şu sözlere aktardı:

"2 arkadaşımız, eşim ve ben Sapanca da bungalov arayışına girdik. Bir, iki yer bulduk fakat biz tutana kadar başkaları tutmuştu. Aramaya devam ettik, o sırada Instagram’da bir sayfa karşımıza çıktı. Havuzlu, 4 kişilik, çok güzel bir bungalovdu ve fiyatı da çok uygundu. Biraz tereddüte düşsek de yetkili kişi belgeleri atınca ikna olduk, başka bir yer bulamayız korkusuyla kaporayı da gönderdik. Giriş yapacağımız günün sabahına kadar yetkili kişiyle görüştük, her sorumuza cevap veriyordu. O yüzden içimiz bir nebze rahatlamıştı. Sapanca'da attığı konuma geldiğimizde ise şoke olduk. Ortada ne bungalov ne de aradığımızda bize cevap verecek bir kişi vardı. Hemen yan taraftaki otele girerek yaşadıklarımızı anlattık. Orada çalışanlar bize dünden beri 20 arabanın gelip geri döndüğünü ve dolandırıldığımızı söyledi."

3 gün 2 gece için rezervasyon yaptırdıklarını dile getiren F.D., "4 kişilik bungalovu 3 bin liraya kiraladık, bin 500 lira da kapora gönderdik. Aynı zamanda bizden 2 bin lira depozito istendi ama onu gelince vereceğimizi söyleyerek ödeme yapmadık. Yani aile başı 750 lira dolandırıldık” bilgisini paylaştı. Dolandırıldıklarından emin olduktan sonra Sapanca'yı karış karış gezerek yer olup olmadığını soran arkadaş grubu, en sonunda 3 gün 2 gece için 5 bin 500 TL ödeyerek tatilini yaptı.

Suistimal ve sahtecilik olaylarıyla karşı karşıya kalmamak için online tatil rezervasyonu yapacakların dikkat etmesi gereken en önemli husus ise, işlem yapılan mecranın TÜRSAB üyesi seyahat acentası belgesine sahip bir işletme olup olmadığına bakması.

'DOĞRULAMA YAPARAK SATIN ALSINLAR'

Online rezervasyonda yaşanan sahteciliği önlemek adına bir doğrulama sistemi geliştirdiklerini söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “TÜRSAB üyesi sitelerde bulunması gereken acenta sicil numarasını, tursab.org.tr web sayfamızdaki doğrulama bölümünden kontrol ederek bu işletmelerin gerçek seyahat acentası olup olmadığını anlayabilirler. Bu sistem sahte rezervasyon tehlikesini çok büyük oranda ortadan kaldırıyor” diyerek şunları söyledi:

“Öte yandan TÜRSAB olarak Türkiye’nin dört bir yanında denetim birimlerimizle sahte tur düzenleyenlerin ve sahte acentaların önüne geçmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. . Dolayısıyla vatandaşlarımızın işletme belgesiz seyahat acentalığı faaliyeti yürüten kişi ve kuruluşlarca mağdur olmaması adına seyahat planlamalarını yaparken TÜRSAB üyesi seyahat acentalarından hizmet almalarını tavsiye ediyoruz."

GÜVENLİK SERTİFİKASINA DİKKAT!

"Dijital doğrulama sistemi üzerinden acentanın adı veya belge numarasıyla arama yapılabildiği gibi, tatil satın alınacak web sayfasının bir TÜRSAB üyesi acentaya ait olup olmadığı da sorgulanabiliyor" diyen Firuz Bağlıkaya, “Bu çerçevede 'web site adresi ile acenta doğrulama' başlıklı bir bölümümüz bulunuyor. Vatandaşlarımız her iki bölümde de arama yaparak rezervasyon yaptıracakları web sayfasının TÜRSAB üyesi acentaya ait olup olmadığını teyit edebilirler” bilgisini paylaştı. Sosyal medya yönlendirmesiyle gerçekleştirilecek rezervasyonlarda mavi onay tikine sahip olan adresleri dikkate almanın faydalı olduğunu söyleyen Bağlıkaya, "Bununla birlikte ödeme aşamasında bireysel banka hesapları yerine kurumsal banka hesaplarına ödeme yapılmasını da öneriyoruz" diye konuştu.

'SUÇ DUYURUSU YAPARKEN BU BELGELERİ EKLEYİN'

Böyle bir durumla karşılaşanların hukuki anlamda yapması gerekenlerle ilgili bilgi veren Avukat Cem Sinanoğlu ise öncelikle Whatsapp, mail veya SMS gibi her türlü yazışmanın delil olarak ceza kapsamında değerlendirildiğini ve bu sebeple de bunların ekran görüntülerinin suç duyurusuna eklenebileceğinin bilgisini verdi. Ayrıca paranın gönderildiği hesap numarası, IBAN ve alıcı adının da mutlaka gerekli olduğuna dikkat çeken Sinanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İnternet sitesi veya Instagram görüntüleri varsa bunlar da delil olarak kullanılabilir. Ayrıca başka mağdurlar varsa onların isimleri, bilgileri ve suç duyurusu soruşturma numaraları da dosyaya eklenebilir."

Dolandırıcılık olarak kabul edilebilmesi için mutlaka bir maddi kayıp yaşanması gerektiğinin altını çizen Sinanoğlu, “Maddi kayıp yaşandığı için dolandırıcılık suçu kapsamında soruşturma açılır. Para yatırılan hesap paravan birine ait dahi olsa o da suçlu duruma düşer. Sonuç olarak mutlaka birisi ceza alır. Ceza davası aşamasında eğer zarar giderilmezse o zaman bir asliye hukuk mahkemesi nezdinde de ayrıca bir maddi tazminat davası açılabilir" bilgisini paylaştı.