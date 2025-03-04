Bugün iftara ne pişirsem? Kolay iftar menüsü! 30 dakikada hazırlayabilirsiniz
Ramazan ayının başlaması ile beraber iftar yemekleri en fazla konuşulan konular arasında yer alıyor. 4 Mart günü için en pratik iftar menüsünü sizler için derledik. İşte en lezzetli iftar menüleri...
Dere Otlu Kabak Çorbası
Malzemeler
1 büyük kabak
1 orta boy kuru soğan
1 orta boy patates
2 yemek kaşığı pirinç
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 su bardağı tavuk suyu veya et suyu
Yeteri kadar içme suyu
Yarım demet dereotu
Tuz
Meyanesi İçin:
1 su bardağı süt
1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı un
Nasıl Yapılır?
Soyulmuş kabak, soğan ve patatesi iri küpler halinde doğrayın.
Üzerine pirinç, zeytinyağı, tuz ve tavuk suyunu, ayrıca üzerine çıkacak kadar içme suyu ekleyip kaynamaya bırakın.
Sebzeler yumuşayınca çorbayı pürüzsüz hale gelene kadar blendırdan geçirin.
Ayrı bir yerde yumurta sarısı, süt ve unu iyice çırpıp çorbaya ekleyin.
Karıştırarak bir taşım daha kaynatın. İçine dereotunu ince ince doğrayıp ocaktan alın.
Doğranmış dereotuyla süsleyip servis yapın.
Afiyet şifa olsun.
Fırında Patates Dolması
Patates dolmasını dün bir kardeşimiz sormuştu. Zaten bu tarif arşivde vardı. Aslında patates oturtması gibi, patatesleri küp küp veya yuvarlak doğrayarakta bu tarifi yapabilirsiniz fakat bu şekilde sunumu daha derli toplu ve şık oluyor. Yemeği kıymalı da yapabilirsiniz ancak, bence kuşbaşı etle daha lezzetli…
Malzemeler
4 adet orta iri patates
300 gr. kuşbaşı et
1 iri boy kuru soğan
3 diş sarımsak
3 adet yeşil biber
3 adet orta boy domates
Yarım demet maydanoz
Damak tadınıza göre: Tuz, karabiber, kimyon
Patatesleri kızartmak için: Zeytinyağı
Sos için: 1 tatlı kaşığı salça, 2 su bardağı su
Fırında Patates Dolması Nasıl Yapılır?
Patatesleri soyup ortadan ikiye kesin. Yani 4 patatesten 8 adet dolma elde edeceğiz.
Her patatesin ortasını tatlı kaşığı veya bıçakla oyun. Dolmada olduğu gibi fazla oymayın. Patatesler etli kalmalı. Alt kısımlarından azıcık kesin ki, dik olarak tepside durabilsin.
Patatesleri yıkayıp kurulayın. Kızgın yağa atıp arkalı önlü hafifçe kızartın.
Soğan ve biberi yemeklik doğrayıp az yağda soteleyin.
Küçük doğranmış kuşbaşı etleri ilave edip, suyunu çekene kadar pişirin. Küp doğranmış domatesleri de ekleyip, 15 dakika kadar pişirin. İçine maydanozu doğrayıp ekleyin. Tuz ve baharatları da atıp altını kapatın.
Kızarmış patateslerin içini bu harçla doldurun.
Salçayı 2 su bardağı suda eritip patateslerin aralarına dökün.
Patateslerin üzerine domates dilimleri koyup, tepsinin ağzını kapatın. 200 derecelik fırında 30 dakika kadar pişirin.
Sade Pirinç Pilavı Tarifi
Bazen ağır, uğraştırıcı yemek tarifleri verirken, kolay ve klasik olanları unutuyorum yada önemsemiyorum galiba. Herkes bilir, herkes yapar diye paylaşmadığım tarifleri bile isteyenler, ince ince soranlar oluyor. Yeni evli olan, dışarda çalışan hanım izleyicilerimizden gelen, kolay tarif taleplerini ara sıra karşılamaya çalışıyorum. Tane tane pirinç pilavı tarifi isteyen izleyicim bana hatırlattı ki, basit tarifler de çok aranan tariflerdenmiş.
Mutfaktaki yıllara dayanan tecrübeyle pilavın suyunu ölçmeden katarım. El alışkanlığı olmuş artık. Bu kez sizler için ölçtüm. İtiraf edeyim ben pirinci ıslatmadan pilav yapamıyorum. Bu yöntem bana çok kolay geliyor. Şimdi tarifimize geçelim…
Malzemeler
1 ölçü baldo pirinç
1.5 ölçü sıcak su
1 çay bardağı şehriye
2 çay bardağı su (şehriye için)
1 çay kaşığı şeker
Tereyağı ve zeytinyağı
Tuz
Klasik pirinç pilavı nasıl yapılır?
Pirincinizi 2-3 su yıkayın, nişastasından arındırın.
Ya sabahtan soğuk suya, ya da pişirmeden 40 dakika önce, kaynar olmayan sıcak suya ıslağa koyun.
Eğer işiniz çok acilse, kaynar suda 15 dakika bekletin.
Tencereye zeytinyağını koyun. Şehriyeyi ekleyip hafif pembeleşene kadar kavurun.
Tereyağını bu esnada ekleyin. Eğer başta eklerseniz, şehriye kavrulana kadar tereyağı yanacaktır.
Tereyağını eklemek içinde şehriyenin çok kavrulmasını beklemeyin. Bu kez de tereyağı eriyene kadar şehriye yanar.
Ayrıca çok kavrulan şehriye pilavın rengini esmerleştirir.
Pirincin suyunu tamamen süzüp tencereye ekleyin. Sadece 2 dakika kadar kavurun. Fazla kavrulan pirincin proteini yok oluyor bu yüzden fazla kavurmayın.
Diğer tarafta kaynayan suyu pirince ekleyin. Tuz ve şekerini atıp karıştırın.
Kaynamaya başlayan pilavın ağzını kapatın. Küçük ocağa alıp altını kısın.
Suyunu çekmeye yakın ince ağızlı bir kaşıkla pilavı hafifçe karıştırın. Eğer ağzı kalın bir tahta kaşıkla karıştırırsanız pilav ezilebilir.
Suyunu tamamen çeken pilav size halâ diri gibi geliyorsa yarım çay bardağı daha su ilave edin. 2 dakika daha pişirip altını kapatın.
Tane tane bir pilav için, en az 20 dakika pilavınızı dinlendirin. Bu esnada soğumaması için üzerini örtün.
Servis etmeden önce bastırmadan hafifçe karıştırın ve servis edin.