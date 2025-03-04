Bugün iftara ne pişirsem? Kolay iftar menüsü! 30 dakikada hazırlayabilirsiniz

Dere Otlu Kabak Çorbası

Malzemeler

1 büyük kabak

1 orta boy kuru soğan

1 orta boy patates

2 yemek kaşığı pirinç

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 su bardağı tavuk suyu veya et suyu

Yeteri kadar içme suyu

Yarım demet dereotu

Tuz

Meyanesi İçin:

1 su bardağı süt

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

Nasıl Yapılır?

Soyulmuş kabak, soğan ve patatesi iri küpler halinde doğrayın.

Üzerine pirinç, zeytinyağı, tuz ve tavuk suyunu, ayrıca üzerine çıkacak kadar içme suyu ekleyip kaynamaya bırakın.

Sebzeler yumuşayınca çorbayı pürüzsüz hale gelene kadar blendırdan geçirin.

Ayrı bir yerde yumurta sarısı, süt ve unu iyice çırpıp çorbaya ekleyin.

Karıştırarak bir taşım daha kaynatın. İçine dereotunu ince ince doğrayıp ocaktan alın.

Doğranmış dereotuyla süsleyip servis yapın.

Afiyet şifa olsun.

Fırında Patates Dolması

Patates dolmasını dün bir kardeşimiz sormuştu. Zaten bu tarif arşivde vardı. Aslında patates oturtması gibi, patatesleri küp küp veya yuvarlak doğrayarakta bu tarifi yapabilirsiniz fakat bu şekilde sunumu daha derli toplu ve şık oluyor. Yemeği kıymalı da yapabilirsiniz ancak, bence kuşbaşı etle daha lezzetli…

Haberin Devamı

Malzemeler

4 adet orta iri patates

300 gr. kuşbaşı et

1 iri boy kuru soğan

3 diş sarımsak

3 adet yeşil biber

3 adet orta boy domates

Yarım demet maydanoz

Damak tadınıza göre: Tuz, karabiber, kimyon

Patatesleri kızartmak için: Zeytinyağı

Sos için: 1 tatlı kaşığı salça, 2 su bardağı su

Fırında Patates Dolması Nasıl Yapılır?

Patatesleri soyup ortadan ikiye kesin. Yani 4 patatesten 8 adet dolma elde edeceğiz.

Her patatesin ortasını tatlı kaşığı veya bıçakla oyun. Dolmada olduğu gibi fazla oymayın. Patatesler etli kalmalı. Alt kısımlarından azıcık kesin ki, dik olarak tepside durabilsin.

Patatesleri yıkayıp kurulayın. Kızgın yağa atıp arkalı önlü hafifçe kızartın.

Soğan ve biberi yemeklik doğrayıp az yağda soteleyin.

Küçük doğranmış kuşbaşı etleri ilave edip, suyunu çekene kadar pişirin. Küp doğranmış domatesleri de ekleyip, 15 dakika kadar pişirin. İçine maydanozu doğrayıp ekleyin. Tuz ve baharatları da atıp altını kapatın.

Haberin Devamı

Kızarmış patateslerin içini bu harçla doldurun.

Salçayı 2 su bardağı suda eritip patateslerin aralarına dökün.

Patateslerin üzerine domates dilimleri koyup, tepsinin ağzını kapatın. 200 derecelik fırında 30 dakika kadar pişirin.

Sade Pirinç Pilavı Tarifi

Bazen ağır, uğraştırıcı yemek tarifleri verirken, kolay ve klasik olanları unutuyorum yada önemsemiyorum galiba. Herkes bilir, herkes yapar diye paylaşmadığım tarifleri bile isteyenler, ince ince soranlar oluyor. Yeni evli olan, dışarda çalışan hanım izleyicilerimizden gelen, kolay tarif taleplerini ara sıra karşılamaya çalışıyorum. Tane tane pirinç pilavı tarifi isteyen izleyicim bana hatırlattı ki, basit tarifler de çok aranan tariflerdenmiş.

Mutfaktaki yıllara dayanan tecrübeyle pilavın suyunu ölçmeden katarım. El alışkanlığı olmuş artık. Bu kez sizler için ölçtüm. İtiraf edeyim ben pirinci ıslatmadan pilav yapamıyorum. Bu yöntem bana çok kolay geliyor. Şimdi tarifimize geçelim…

Malzemeler

1 ölçü baldo pirinç

1.5 ölçü sıcak su

1 çay bardağı şehriye

Haberin Devamı

2 çay bardağı su (şehriye için)

1 çay kaşığı şeker

Tereyağı ve zeytinyağı

Tuz

Klasik pirinç pilavı nasıl yapılır?

Pirincinizi 2-3 su yıkayın, nişastasından arındırın.

Ya sabahtan soğuk suya, ya da pişirmeden 40 dakika önce, kaynar olmayan sıcak suya ıslağa koyun.

Eğer işiniz çok acilse, kaynar suda 15 dakika bekletin.

Tencereye zeytinyağını koyun. Şehriyeyi ekleyip hafif pembeleşene kadar kavurun.

Tereyağını bu esnada ekleyin. Eğer başta eklerseniz, şehriye kavrulana kadar tereyağı yanacaktır.

Tereyağını eklemek içinde şehriyenin çok kavrulmasını beklemeyin. Bu kez de tereyağı eriyene kadar şehriye yanar.

Ayrıca çok kavrulan şehriye pilavın rengini esmerleştirir.

Pirincin suyunu tamamen süzüp tencereye ekleyin. Sadece 2 dakika kadar kavurun. Fazla kavrulan pirincin proteini yok oluyor bu yüzden fazla kavurmayın.

Diğer tarafta kaynayan suyu pirince ekleyin. Tuz ve şekerini atıp karıştırın.

Kaynamaya başlayan pilavın ağzını kapatın. Küçük ocağa alıp altını kısın.

Suyunu çekmeye yakın ince ağızlı bir kaşıkla pilavı hafifçe karıştırın. Eğer ağzı kalın bir tahta kaşıkla karıştırırsanız pilav ezilebilir.

Haberin Devamı

Suyunu tamamen çeken pilav size halâ diri gibi geliyorsa yarım çay bardağı daha su ilave edin. 2 dakika daha pişirip altını kapatın.

Tane tane bir pilav için, en az 20 dakika pilavınızı dinlendirin. Bu esnada soğumaması için üzerini örtün.

Servis etmeden önce bastırmadan hafifçe karıştırın ve servis edin.

ARASI MUHALLEBİLİ REVANİ (REVANİ PASTASI)

Malzemeler

3 yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı zeytin yağı

2 çay bardağı irmik

2 tepeli çay bardağı un

1 paket kabartma tozu (10 gr.)

1 limon kabuğu rendesi

Bir fiske tuz

Krema malzemeleri

3 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tepeli un

1 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı dolusu hindistan cevizi

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı vanilya

Şerbet malzemeleri

2.5 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Yarım limon (Küçük limon)

Arası muhallebili revaninin yapılışı

Öncelikle kremayı pişirip soğumaya bırakın.

Revani için yumurta ve şekeri beyazlayana kadar mikserle çırpın.

Yağ ve sütü ekleyin. İrmik, un, limon kabuğu rendesi, kabartma tozunu da ekleyip karıştırın.

Yağlanıp unlanmış tepsiye dökün. 200 derecede kızarana kadar pişirin. Revani pişerken şerbeti ocağa koyun. 20-25 dakika kadar kaynatın.

Revaniyi önce üstten ikiye bölün. Sonra her iki parçayı da ortadan ikiye bölün. Bunu bütün olarak ikiye ayırmak zor olduğu için yapıyoruz.

Kekin alt kısmını, keki pişirdiğiniz tepsiye yerleştirin. Sıcak şerbetin yarısını, kekin alt kısmının üzerine gezdirin.

Kremayı yeniden çırpıp yayın. Kekin üst kısmını da kremanın üzerine kapatın. Kalan şerbeti de en üste gezdirin.

En az 2-3 saat bekleyen tatlımız servise hazır.

Eğer isterseniz krem şanti çırpıp revaniyi süsleyebilirsiniz.

Afiyet şifa olsun