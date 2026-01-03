GAZETE VATAN ANA SAYFA
BUDO 8 seferini iptal etti! Bu saatlere dikkat

03.01.2026 - 09:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Marmara'da fırtına ulaşımı vurdu! BUDO, şiddetli rüzgar ve dalga boyu nedeniyle yarınki 8 seferini programdan çıkardı. İşte detaylar...

Marmara Denizi’ndeki şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle toplam 8 sefer iptal edildi. BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER

Açıklamada, saat 08.00'deki ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00'deki ve 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa-Armutlu, 10.00'daki Armutlu-İstanbul, 11.30'daki İstanbul-Armutlu ve 13.00'deki Armutlu-Bursa seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi. 

