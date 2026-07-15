Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı: Alevler Kaplankaya’ya dayandı, bin 120 kişi tahliye edildi

2

Yangın, Gürçamlar Mahallesi Kazıklı-Bozbük mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler gece boyunca geniş bir alana yayılarak lüks villa ve otellerin bulunduğu Kaplankaya bölgesine kadar ulaştı. Orman işçileri ile Milas ve çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri, gece boyunca alevlere karşı yoğun mücadele verdi. Yangının kritik noktalarda ilerleyişini durdurabilmek amacıyla karşı ateş uygulaması yapıldı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçlarının yeniden devreye girmesiyle müdahale hem havadan hem karadan yoğunlaştırıldı.