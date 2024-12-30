GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bu tünelde 4 dakika yolculuk yaptıktan sonra mevsim değişiyor! Bir ucunda yazdan kalma günler, diğer ucu kar kış

Bu tünelde 4 dakika yolculuk yaptıktan sonra mevsim değişiyor! Bir ucunda yazdan kalma günler, diğer ucu kar kış

Karayolları tarafından yapımına 2013 yılında başlanan ve 2023 yılında tamamlanan Demirkapı Tüneli ve 67 kilometrelik yol projesinde dakikalar içinde İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz'e bağlıyor. Tünele bu mevsimde Antalya tarafından güneşli bir havada giren sürücüler 4 dakikada kat etikleri 5 kilometrelik tünelin çıkışında karlı havaya 'Merhaba' diyor.

30.12.2024 - 15:01 | | İHA
ABONE OL

Antalya'nın İbradı ile Konya'nın Derebucak ilçesi arasında 2023 yılında hizmete açılan tünel Antalya'yı Konya'ya ve iç kesimlere bağlayarak Antalya – Konya arasını 4 saatten 2.5 saate düşürdü. Aracıyla tünelden geçerken girişten itibaren yolu cep telefonuyla kayıt altına alan vatandaşın çektiği görüntüler tünelin iki ucundaki iki farklı iklimi gözler önüne serdi.

5 KİLOMETREDE MEVSİM DEĞİŞİYOR

Nazmi Şimşek isimli sürücü , "5 kilometre uzunluğu olan Demirkapı tünelinin güneyinde ılıman bir hava vardı. Kuzeyinde Konya tarafında güzel bir kar manzarasıyla karşılaştık. Çocuklarımla ailecek güzel bir gün geçirdik. Özellikle Manavgatlılar ile Seriklilerin ilgi odağı oldu. Bizim için güzel bir anı oldu" diye konuştu.

Bu tünelde 4 dakika yolculuk yaptıktan sonra mevsim değişiyor Bir ucunda yazdan kalma günler, diğer ucu kar kış

Antalya-Manavgat ayrımı, Taşağıl-Derebucak yolu güzergâhında inşa edilen 5068 metre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli ve tünelle birlikte 67 kilometre uzunluğundaki yol Antalya'yı Konya'ya ve iç kesimlere bağlayarak Antalya – Konya arası 4 saatten 2.5 saate düşürdü.

Bu tünelde 4 dakika yolculuk yaptıktan sonra mevsim değişiyor Bir ucunda yazdan kalma günler, diğer ucu kar kış

Tünelden geçecek vatandaşlar 4 dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde İç Anadolu'nun karasal ikliminden Akdeniz iklimine geçişe şahit oluyor. Çift tüplü inşa edilen tünel, taşıt trafiğine 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet veren güzergâh, Antalya-Konya arasındaki mesafeyi 30 kilometre daha kısalttı. Yılda zamandan 30 milyon, akaryakıttan ise 6.5 milyon TL tasarruf sağlıyor.

Haberin Devamı

    GÜNCEL HABERLER

    DEM Parti-İmralı görüşmesinin kodları: Bu bir süreç değil, bir heyet veya masa kurulmayacak

    DEM Parti-İmralı görüşmesinin kodları: Bu bir süreç değil, bir heyet veya masa kurulmayacak

    Ankara'da boşanma davasında şaşkınlık yaratan 'tuvalet fırçası' anlaşmazlığı! Değerini bilirkişi belirleyecek

    Ankara'da boşanma davasında şaşkınlık yaratan 'tuvalet fırçası' anlaşmazlığı! Değerini bilirkişi belirleyecek

    Referandumla ayrı köy oldular! İlk muhtar belli oldu

    Referandumla ayrı köy oldular! İlk muhtar belli oldu