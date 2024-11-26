Bu lise şirket gibi yönetiliyor! Yıllık 160 milyon TL ciro yapıyor: Yemekte marka oldular

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre İstanbul Arnavutköy’deki Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi, eğitim ve üretimi bir araya getirerek Türkiye’de örnek olan bir model oluşturdu. 2 bin 300 öğrencisi ve 108 öğretmeniyle adeta büyük bir şirket gibi yönetilen okulda öğrenciler hem eğitim alıyor hem de para kazanıyor. Günlük 7 bin öğün yemek üreten okul, yıllık ortalama 160 milyon TL ciro elde ediyor. Bu yıl cironun 180 milyona çıkması beklenirken model sayesinde emeklerinin karşılığı olarak öğretmenlere ve öğrencilere yıllık 6 milyon TL dağıtılıyor. Devlet hazinesine ise 14 milyon TL vergi ve katkı sağlayan okuldaki çalışmalar sonrasında elde edilen başarı, diğer okullara da ilham olarak benzer projelerin hayata geçirilmesini sağladı.

Hastane yemeği okuldan

Öğrenciler, sigortalı olarak çalışarak birçok kuruma yemek hizmeti sunuyor. Arnavutköy Devlet, Haseki Eğitim ve Araştırma hastaneleri ile Arnavutköy Kaymakamlığı’nın yemekleri de okul öğrencileri tarafından hazırlanıyor. Okul bünyesinde hayata geçirilen çikolata atölyesiyle de hediyelik ürünler üretiliyor. Bu atölyede hazırlanan çikolatalar “Asım” markasıyla satışa sunulacak. Kurumlarla görüşmeler devam ediyor, yakında satışlara başlayacak.

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Şirket gibi yönetiliyor

Okuldaki dönüşüm, 2018 yılında Müdür Halis Marangoz’un atanmasıyla başladı. Müdürün liderliği ve öğretmenlerin gayretiyle, okul adeta bir şirket gibi profesyonel şekilde yönetiliyor. Haftalık toplantılar yapılıyor, kararlar burada alınıyor. Ayrıca öğrencilerin görüş ve önerileri de meclis aracılığıyla toplanıyor. Okuldaki müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenler mesai saatlerin dışında hatta yeri geldiğinde gece 3.00’te dahi çalışıyor.

Otele benziyor

Okulun mutfağından tuvaletlerine kadar her yer adeta lüks bir oteli andırıyor. Okulda ayrıca üç çeşit yemek sadece 25 TL’ye sunulurken, öğretmenler odasında çay da ücretsiz veriliyor. Okulun bulunduğu alan eskiden kurumuş bir dere yatağı. Bu nedenle okulun yönetim kadrosu ve öğretmenler, özverili çalışmalarını simgelemesi için kendilerine ‘Derenin Karanfilleri’ ismini verdi.

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Okul, üretimle birlikte sosyal sorumluluk projelerine de öncülük ediyor. “Gönül Köprüsü” projesi kapsamında atıl durumdaki bilgisayarlar toplanarak çalışır hale getiriliyor ve ihtiyacı olan köy okullarına bağışlanıyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilere burs da veriliyor.