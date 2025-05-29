Bu kadarına pes! Mersin'de akıl almaz olay: 9 bin yıllık Antik Kenti tarlaya çevirdiler, tarihi okaliptüs ormanına fidan diktiler

Alınan bilgiye göre, Tarsus'a yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Karabucak okaliptüs ormanlarında yeniden dikim ve gençleştirme çalışması çerçevesinde fidan dikimine hazır hale getirilen 41 hektarlık alanı 2 gün içerisinde 4 şahıs sürerek buğday ekti.

Şahısların alana gelerek buğday ekmeden önce uyarılmasına rağmen durumu dikkate almadığı öğrenildi. Alana konteyner getirip sürme ve ekim işlemleri yapan şahıslar hakkında orman ekipleri 4 kez zabıt tutarak, durumu savcılığa bildirdi.

Şahıslar hakkında dava açılırken, orman ekipleri de şubat ayı içerisinde yeşeren buğdayları sürdü. Mart ayında dikim zamanı gelen okaliptüs fidanları sürülen alanda toprakla buluşturuldu.

Endüstriyel olduğu için kısa sürede büyüyen ve 10 yılda bir kesilen gençleştirme çalışması kapsamında dikilen okaliptüs fidanları boy vermeye başladı.

Okaliptüs ormanının 1934 yılında 9 bin yıllık geçmişe sahip Regma Gölü'nün yatağı üzerindeki bataklığın kurutulması için yapılan fidan dikimi ile ülkenin ilk ağaçlandırma çalışması olarak tarihe geçtiği öğrenildi.

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Bugüne kadar taşkın ve sel konusunda güvence olan okaliptüsün su tüketiminin fazla olması ile bataklığın kurutularak oluşturulduğu, 90 yıllık emekle meydana geldiği belirtildi.

Orman kadastrosunda 'Devlet Ormanı' olarak tanımlanan bölgede mart ayı içerisinde de okaliptüs fidanları dikilmek suretiyle alanın tamamının ağaçlandırıldığı belirtildi.