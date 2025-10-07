Bu ilimizin en meşhur meyvesini zirai don vurmuştu! Hasat çok zayıf, fiyatlar tavan yapabilir

Haberin Devamı

Bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil renkteki beş yıldızlı misket elma bu yıl üreticisinin yüzünü güldüremedi. Ağaçlara şok yaşatan afetin etkisi meyve türlerinin tamamında görüldü. Önceki yıl çeşitli türlerde 25 bin tondan fazla elma üretilen kentte bu yıl sadece 2 bin tonun üstünde hasat bekleniyor.



"Böyle bir durum görmedim"

Çocukluğundan bu yana ömrü elma bahçelerinde geçen 78 yaşındaki Bekir Damatoğlu, "Ben 78 yaşındayım. Bu yılki kadar zirai don yaşanmadı. Bu yılki kadar meyvenin yokluğunu da görmemiştim. Misket elma hiç yok" dedi.







"500 kilo elma veren ağaçta 5 kilo elma yok"

Az da olsa diğer elma türlerinin hasadını yaptıklarını belirten Damatoğlu, "Misket elmanın hastasıyız. Ancak normalde 500 kilo elma veren ağaçta şimdi 5 kilo kadar bile elma yok. Misket Amasya'mıza has bir elma türüdür. Kokusu, aroması başkadır. Niğde'den getirip ‘Amasya elması' diye satıyorlar. Ama ne aroması, ne de kokusu var" diye konuştu.



"Hiçbir meyve olmadı"

Her yıl çeşit çeşit, bol miktarda elma hasadı yaparken bu yıl alışık olmadıkları bir durumla karşılaştıklarını anlatan Hayri Kabakçı, "Ziyaret beldemizde erik, şeftali, elma, kiraz hiçbir meyve olmadı" şeklinde konuştu. Bu günlerde Harmanağılı köyündeki bahçede elma hasadını sürdürdüklerine değinen Kabakçı, "Yerdeki zedelileri, sakatları meyve suyu fabrikasına gönderiyoruz. Sağlamlar ise deponun yolunu tutuyor" ifadelerini kullandı.