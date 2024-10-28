Bu da oldu! Motosiklete sığmak için sürücünün omzuna çıktı, ölüme adeta meydan okudular
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasksız ve korumasız bir şekilde motosiklete binen 4 genç, adeta ölüme meydan okudu. Kendisini görüntüleyen vatandaşın uyarılarına rağmen trafiğe çıkan gençler, üst üste bindikleri motorda bir süre sonra gözden kayboldu.
28.10.2024 - 12:49 | | İHA
Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi.
Motosiklet tutkunu 4 genç iki tekerlekli araca sığmak üst üste çıktı. Artçının omzunda yoluculuk yapan kişi kameraya yansırken, kazaya davetiye çıkaran gençler, kendilerini görüntüleyen vatandaşların uyarılarına aldırış etmeden kilometrelerce ilerledi.
O anlar ise kameraya anbean yansıdı.