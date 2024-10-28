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Bu da oldu! Motosiklete sığmak için sürücünün omzuna çıktı, ölüme adeta meydan okudular

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasksız ve korumasız bir şekilde motosiklete binen 4 genç, adeta ölüme meydan okudu. Kendisini görüntüleyen vatandaşın uyarılarına rağmen trafiğe çıkan gençler, üst üste bindikleri motorda bir süre sonra gözden kayboldu.

28.10.2024 - 12:49 | | İHA
Bu da oldu! Motosiklete sığmak için sürücünün omzuna çıktı, ölüme adeta meydan okudular

Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi.

Motosiklet tutkunu 4 genç iki tekerlekli araca sığmak üst üste çıktı. Artçının omzunda yoluculuk yapan kişi kameraya yansırken, kazaya davetiye çıkaran gençler, kendilerini görüntüleyen vatandaşların uyarılarına aldırış etmeden kilometrelerce ilerledi.

O anlar ise kameraya anbean yansıdı.

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