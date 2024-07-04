BOZKURT İŞARETİ TARİHİ | Bozkurt işaretinin anlamı nedir, bozkurt işareti ne demek? Bozkurt sembolü ne zaman çıktı, Atatürk bozkurt işareti yaptı mı?

Merih Demiral, Avusturya karşısında attığı gol sonrasında "bozkurt" işareti yapması sonrası tartışmalar devam ederken Bozkurt işareti ve simgesine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Peki, Bozkurt işareti nedir, bozkurt simgesi ne anlama geliyor? Atatürk bozkurt işareti yaptı mı?

BOZKURT İŞARETİ NEDİR, BOZKURT SİMGESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Bozkurt; Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde kutsal hayvan ve millî sembol olarak yer alıyor. Bu sembolün Türklere Budizm kültüründen geçtiğini savunanlar var. Türk hakanları tarafından “başarı” anlamına gelen bir zafer işareti olarak kullanıldığı da belirtiliyor. ‘Ben Türk’üm’ Hun, Kıpçak, Peçenek Türklerinin bu işareti soy belirtecek şekilde, “Ben Türk’üm” manasında kullandıkları iddia ediliyor. Bozkurt işareti, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in, 1991’de Bakü’de mitinge katılanları “bozkurt” işaretiyle selamlamasıyla Türk siyasetinde yerini aldı.

BOZKURT İŞARETİNİN TÜRK MİTOLOJİSİNDEKİ ÖNEMİ

Yol gösterici, kutlu kurt, tüm Türk ve Moğol boylarının ortak ongunudur. Bazı Türk ve Moğol boyları, soylarının bu kutlu varlıktan türediğine inanırlar. Çoğu zaman soyun bir kolu Gökkurt’tan, diğer kolu ise Gökgeyik’den gelmektedir. Kurt sürülerinin başında bulunup idare eden kurtlara da Gökkurt denilir. Kaskır ve Börü kelimeleri de değişik lehçe ve şivelerde kurt demektir. Bozkurt gökyüzünü temsil eder. Alageyik ise yeryüzünün simgesidir. Göktürklerin gök (mavi) bayraklarında kurtbaşı resmi vardır. Savaşçılığı ve savaş ruhunu, özgürlüğü, hızı, doğayı temsil eder. Türk ulusunun başına bir iş geldiğinde, bir tehdit belirdiğinde ortaya çıkar ve yol gösterir. Çadırların önüne tepesinde altından kurtbaşı bulunan direkler dikilir.

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Savaş Ruhu (Tanrısı) kurt görünümüne bürünür. Altıncı yüzyıla ait bir taş anıtta kurttan süt emen bir çocuk betimlenmektedir. Erenler, evliyalar zaman zaman kurt kılığına girerler. Bozkurda “Gök Oğlu” da denir. Halk kültüründe Bozkurt dişinin cepte taşınmasının nazardan koruyacağına inanılır. Yakut metinlerinde Bosko olarak bahsedilir. Kırgızlarda, bozkırda gezerken kurt görmek uğurdur. Rüyada kurt görmek de yine hayra yorulur. Hamile kadının nazardan korunması için yastığının altına kurt dişi veya derisi koyulur. Kurdun koyun sürüsüne dalması veya ahıra girmesi bereket sayılırdı. Başkurt rivayetlerine göre kurt onların atalarının önüne düşerek yol göstermiştir. Bu nedenle kendilerine başlarında kurt bulunan anlamına gelen Başkurt denmiştir. Hilal taktiği (veya Turan/Türk taktiği) adı verilen yarım çember ile düşmanı ortaya alıp çemberi kapatma stratejisinin kurtlardan görülerek ilk defa Türkler tarafından uygulanmıştır.

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MERİH DEMİRAL 'BOZKURT' İŞARETİ NEDENİYLE CEZA ALACAK MI?

Milli futbolcumuz Merih Demiral yaşadığı gol sevinci sonrası yaptığı "bozkurt" işareti nedeniyle UEFA, Merih Demiral hakkında uygunsuz davranış iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca açıldığı duyurulurken söz konusu madde futbol sahalarında "siyasi, ideolojik, dini veya ırksal propaganda içeren her türlü davranışı" yasaklıyor.

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Merih Demiral'ın Cumartesi günü Hollanda karşısında oynanacak olan maçta ceza alıp almayacağı merak ediliyor. UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesine göre Merih Demiral'ın sadece para cezası verilmesi ya da 1 ila 4 maç men kararı verilmesi gündemde yer alıyor. Nihai kararı UEFA açıklayacak.

ATATÜRK BOZKURT İŞARETİ YAPTI MI?

Orijinal fotoğrafta Atatürk bozkurt işareti yapmıyor. Fotoğrafta Atatürk’ün bozkurt işareti yapmadığı açıkça görülebilirken, bir yeri gösterdiği veya birine selam verdiği söylenebilir.