Bozcaada ve Gökçeada'ya gidecekler dikkat! Tüm feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, "7 Ocak 2026 Çarşamba (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 Bozcaada'dan ise saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri (tüm seferler) olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.