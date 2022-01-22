GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBozcaada Kaymakamı ve eşi Bursa'da trafik kazası geçirdi
HaberlerGündem Haberleri Bozcaada Kaymakamı ve eşi Bursa'da trafik kazası geçirdi
ABONE OL

Bozcaada Kaymakamı ve eşi Bursa'da trafik kazası geçirdi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi Kaymakamı Bahar Kaya Çelik (31) ve eşi Yusuf Çelik (34) Bursa'da trafik kazası geçirdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Kaymakam Çelik ve eşinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

22.01.2022 - 20:35 | | Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)
Bozcaada Kaymakamı ve eşi Bursa'da trafik kazası geçirdi

Kaza akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzeri Güneykestane Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinden yola çıkan ve Ankara istikametine seyir halinde olan Yusuf Çelik yönetimindeki 34 DSE 164 plakalı otomobil, Güneykestane mahallesi yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada sürücü Yusuf Çelik ve eşi Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik yaralandı. İhbar üzerine olay çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaymakam Bahar Kaya Çelik ve eşi Yusuf Çelik, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden de hastaneye giderek, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Bozcaada Kaymakamı ve eşi Bursada trafik kazası geçirdi

    GÜNCEL HABERLER

    Bozcaada Kaymakamı ve eşi Bursa'da trafik kazası geçirdi

    Bozcaada Kaymakamı ve eşi Bursa'da trafik kazası geçirdi

    Ayçiçek yağı, un, süt ve yumurta fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! İndirim etikete yansıyacak, Bakanlık harekete geçti

    Ayçiçek yağı, un, süt ve yumurta fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! İndirim etikete yansıyacak, Bakanlık harekete geçti

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bozcaada Kaymakamı ve eşi Bursa'da trafik kazası geçirdi

    Bozcaada Kaymakamı ve eşi Bursa'da trafik kazası geçirdi

    Sıradaki Haber
    Ayçiçek yağı, un, süt ve yumurta fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! İndirim etikete yansıyacak, Bakanlık harekete geçti

    Ayçiçek yağı, un, süt ve yumurta fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! İndirim etikete yansıyacak, Bakanlık harekete geçti

    Sıradaki Haber
    İngiltere’de 426 kişide Omicron’un alt mutasyonu tespit edildi

    İngiltere’de 426 kişide Omicron’un alt mutasyonu tespit edildi

    Sıradaki Haber
    Maaş farkları ne zaman yatacak? Memur ve emeklilere zamlı maaşlar hangi ay, ocak ayının kaçında ödenecek, memur maaş zammı Meclis'ten geçti mi?

    Maaş farkları ne zaman yatacak? Memur ve emeklilere zamlı maaşlar hangi ay, ocak ayının kaçında ödenecek, memur maaş zammı Meclis'ten geçti mi?

    Sıradaki Haber