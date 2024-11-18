BÃ¶yle soygun gÃ¶rÃ¼lmedi: Duvardan aÃ§tÄ±ÄŸÄ± delikle iÃ§eri girdi, deÄŸeri tam 28 milyon lira

Olay, 28 Ekim 2024'te GÃ¼ven Mahallesi, Menderes Caddesi'nde bulunan kuyumcu dÃ¼kkanÄ±nda meydana geldi. 2 gÃ¼n boyunca kapalÄ± olan kuyumcu dÃ¼kkanÄ±na gelen S.Ä°., asansÃ¶rlÃ¼ vitrin iÃ§erisinde bulunan yaklaÅŸÄ±k 10 kilogram altÄ±n ve ziynet eÅŸyasÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ederek polise haber verdi.

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ALT KATTAN DELÄ°K AÃ‡ARAK KASAYA ULAÅžTIÄžI BELÄ°RLENDÄ°

AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi tarafÄ±ndan olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada, apartmanÄ±n bodrum katÄ±ndan kuyumcu dÃ¼kkanÄ±na doÄŸru bir delik aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±, asansÃ¶rlÃ¼ vitrine ulaÅŸan hÄ±rsÄ±zlarÄ±n buradan altÄ±nlarÄ± Ã§aldÄ±klarÄ± belirlendi. Polis olayla ilgili Ã§evrede bulunan gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± incelediÄŸinde, ÅŸÃ¼phelinin Ã§aldÄ±klarÄ±nÄ± koyduÄŸu bavulla yolda yÃ¼rÃ¼yerek kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

KARTEPE'DE YAKALANDI

HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri kimliÄŸini tespit ettikleri ÅŸÃ¼phelinin, Kocaeli'nin Kartepe ilÃ§esine kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirledi. Burada dÃ¼zenlenen operasyonla ÅŸÃ¼pheli MevlÃ¼t A. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bu arada ÅŸÃ¼phelinin olaydan sonra kaÃ§masÄ±na yardÄ±m ettikleri iddia edilen A.A. (43) ve M.A. (39)'nÄ±n da yakalanmasÄ±yla gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 3'e yÃ¼kseldi. ÅžÃ¼phelilerin Ã¼st ve evlerinde yapÄ±lan aramada 20 bin 500 dolar, Ã§alÄ±ntÄ± altÄ±n bileklik ve 3 bin 500 lira para ele geÃ§irildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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AZILI SUÃ‡LU Ã‡IKTI

Polis soruÅŸturmasÄ±nda yakalanan ÅŸÃ¼pheli MevlÃ¼t A.'nÄ±n daha Ã¶nceden 5 suÃ§ kaydÄ±, 3 aranmasÄ± ve hakkÄ±nda 39 yÄ±l 5 ay kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± bulunduÄŸu tespit edildi. HÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± tek baÅŸÄ±na planlayarak gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi belirlenen ÅŸÃ¼pheli Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. A.A ve M.A. adlÄ± ÅŸÃ¼pheliler ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.