Böyle magandalık görülmedi: Arabada hamile kadın da vardı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

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Edinilen bilgiye göre, olay, Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı'nda yaşandı. Trafikte yol verme meselesi yüzünden 2 sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası alkolü olduğu öne sürülen grubun içinde bulunduğu araç sürücüsü, hamile bir kadının da içerisinde yer aldığı otomobilin önünü kesti.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Grup içinde bazıları aracın camına vurarak tehdit, hakaret ve yumruklu saldırıda bulundu. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından "gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, 3 şüphelinin tutuklandığını, araç ve sürücüsüne de idari para cezasının kesildiğini bildirdi.

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YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilmiş yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın önü 2 kez kesilerek, alkollü olduğu iddia edilen kişilerce saldırı gerçekleştiriliyor. Bu sırada saldırıya uğrayan ailenin içinden bulunduğu araç sürücüsünün aracı hızla sürerek saldırıdan kaçtığı görüldü.