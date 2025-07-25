Böyle magandalık görülmedi: Arabada hamile kadın da vardı! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Şanlıurfa'da trafikte içinde hamile bir kadının da bulunduğu aracın önünü keserek tehdit, hakaret ve saldırıda bulunan 3 zanlı tutuklandı. Zanlıların aracın önünü kesip saldırdığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı'nda yaşandı. Trafikte yol verme meselesi yüzünden 2 sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası alkolü olduğu öne sürülen grubun içinde bulunduğu araç sürücüsü, hamile bir kadının da içerisinde yer aldığı otomobilin önünü kesti.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Grup içinde bazıları aracın camına vurarak tehdit, hakaret ve yumruklu saldırıda bulundu. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
PARA CEZASI KESİLDİ
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından "gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, 3 şüphelinin tutuklandığını, araç ve sürücüsüne de idari para cezasının kesildiğini bildirdi.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilmiş yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın önü 2 kez kesilerek, alkollü olduğu iddia edilen kişilerce saldırı gerçekleştiriliyor. Bu sırada saldırıya uğrayan ailenin içinden bulunduğu araç sürücüsünün aracı hızla sürerek saldırıdan kaçtığı görüldü.