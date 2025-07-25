GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBöyle magandalık görülmedi: Arabada hamile kadın da vardı! Yeni görüntüler ortaya çıktı
HaberlerGündem Haberleri Böyle magandalık görülmedi: Arabada hamile kadın da vardı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Böyle magandalık görülmedi: Arabada hamile kadın da vardı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

25.07.2025 - 10:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Böyle magandalık görülmedi: Arabada hamile kadın da vardı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Şanlıurfa'da trafikte içinde hamile bir kadının da bulunduğu aracın önünü keserek tehdit, hakaret ve saldırıda bulunan 3 zanlı tutuklandı. Zanlıların aracın önünü kesip saldırdığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, olay, Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı'nda yaşandı. Trafikte yol verme meselesi yüzünden 2 sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası alkolü olduğu öne sürülen grubun içinde bulunduğu araç sürücüsü, hamile bir kadının da içerisinde yer aldığı otomobilin önünü kesti.

İLGİLİ HABER

Dünyada eşi benzeri yok! Rize'deki yüzen adalar resmen 'haber' veriyor, sadece bilen anlıyor
Dünyada eşi benzeri yok! Rize'deki yüzen adalar resmen 'haber' veriyor, sadece bilen anlıyor

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Grup içinde bazıları aracın camına vurarak tehdit, hakaret ve yumruklu saldırıda bulundu. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Böyle magandalık görülmedi: Arabada hamile kadın da vardı Yeni görüntüler ortaya çıktı

PARA CEZASI KESİLDİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından "gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, 3 şüphelinin tutuklandığını, araç ve sürücüsüne de idari para cezasının kesildiğini bildirdi.

Haberin Devamı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilmiş yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın önü 2 kez kesilerek, alkollü olduğu iddia edilen kişilerce saldırı gerçekleştiriliyor. Bu sırada saldırıya uğrayan ailenin içinden bulunduğu araç sürücüsünün aracı hızla sürerek saldırıdan kaçtığı görüldü.

Güncel Haberler

AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu: Engelleri birlikte, azimle ve sporun gücüyle aşacağız
#Gündem

AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu: Engelleri birlikte, azimle ve sporun gücüyle aşacağız

Böyle magandalık görülmedi: Arabada hamile kadın da vardı! Yeni görüntüler ortaya çıktı
#Gündem

Böyle magandalık görülmedi: Arabada hamile kadın da vardı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Burdur''da heyecan yaratan gelişme: 65 yıl sonra 'evine' döndü!
#Gündem

Burdur''da heyecan yaratan gelişme: 65 yıl sonra 'evine' döndü!